Рейтинг@Mail.ru
Прокурор огласил обвинительное заключение по делу о покушении на Захарченко - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 21.09.2023 (обновлено: 16:03 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/sud-1897806496.html
Прокурор огласил обвинительное заключение по делу о покушении на Захарченко
Прокурор огласил обвинительное заключение по делу о покушении на Захарченко - РИА Новости, 21.09.2023
Прокурор огласил обвинительное заключение по делу о покушении на Захарченко
Прокурор огласил обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко, убийстве комбата "Моторолы" и других... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T15:49
2023-09-21T16:03
в мире
донецкая народная республика
донецк
александр захарченко
александр тимошенко
служба безопасности украины
убийство главы днр александра захарченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892957752_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f32f1cac6cd05a7fb7eea22ed2bd1d1a.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости. Прокурор огласил обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко, убийстве комбата "Моторолы" и других преступлениях, передает корреспондент РИА Новости из зала Южного окружного военного суда. На скамье подсудимых Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен. По данным суда, Погорелову, в частности, вменяют теракт, покушение на теракт, посягательство на жизнь государственного деятеля, участие в террористическом сообществе, шпионаж, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношение взрывчатых веществ. Чурилов обвиняется по статьям об участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности. Тимошенко – в шпионаже и приготовлении к нему, Ен – в содействии террористической деятельности. В четверг состоялось второе заседание по делу. Прокурор огласил обвинительное заключение. В нем сказано, что в 2014 году сотрудники СБУ решили убить главу ДНР Захарченко, для чего организовали агентурную сеть, в которую вошел Погорелов. По заданию СБУ он приехал в Донецк, где следил за Захарченко. В августе 2017 года Погорелов организовал фотосессию в ресторане, где часто бывал Захарченко, установив в туалете взрывчатку. Позже ее обнаружили сотрудники полиции ДНР. Кроме того, согласно обвинительному заключению, в 2016 году сотрудники СБУ решили убить командира войсковой части 08806 ВС ДНР Арсена Павлова, известного по позывному "Моторола". Для этого, выполняя их задание, Погорелов установил взрывное устройство на крышу кабины лифта в доме, где жил Павлов. 16 октября 2016 года неустановленный участник террористического сообщества привел его в действие, когда в лифте был "Моторола". Кроме того, согласно материалам дела, Тимошенко по предложению Погорелова собирал и передавал СБУ данные о расположении военной техники ДНР в Донецке. Чурилов, по данным прокурора, в 2016 вошел в террористическое сообщество, созданное СБУ после чего, в частности, собирал для них информацию о перемещении "Моторолы". Ен обвиняется в том, что передавал иностранной разведке информацию, необходимую для убийства военнослужащего в ДНР. Следующее заседание по делу назначено на 10 октября.
https://ria.ru/20230921/sud-1897721383.html
https://ria.ru/20230920/kuban-1897549157.html
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892957752_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_576470c51b05a7b4819608ec35f86b32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, донецк, александр захарченко, александр тимошенко, служба безопасности украины, убийство главы днр александра захарченко
В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Александр Захарченко, Александр Тимошенко, Служба безопасности Украины, Убийство главы ДНР Александра Захарченко
Прокурор огласил обвинительное заключение по делу о покушении на Захарченко

Прокурор огласил вердикт по делам о покушении на Захарченко и убийству Моторолы

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости. Прокурор огласил обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко, убийстве комбата "Моторолы" и других преступлениях, передает корреспондент РИА Новости из зала Южного окружного военного суда.
На скамье подсудимых Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен. По данным суда, Погорелову, в частности, вменяют теракт, покушение на теракт, посягательство на жизнь государственного деятеля, участие в террористическом сообществе, шпионаж, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношение взрывчатых веществ. Чурилов обвиняется по статьям об участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности. Тимошенко – в шпионаже и приготовлении к нему, Ен – в содействии террористической деятельности.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
В Москве суд арестовал мать задушенного младенца
Вчера, 11:08
В четверг состоялось второе заседание по делу. Прокурор огласил обвинительное заключение. В нем сказано, что в 2014 году сотрудники СБУ решили убить главу ДНР Захарченко, для чего организовали агентурную сеть, в которую вошел Погорелов. По заданию СБУ он приехал в Донецк, где следил за Захарченко. В августе 2017 года Погорелов организовал фотосессию в ресторане, где часто бывал Захарченко, установив в туалете взрывчатку. Позже ее обнаружили сотрудники полиции ДНР.
Кроме того, согласно обвинительному заключению, в 2016 году сотрудники СБУ решили убить командира войсковой части 08806 ВС ДНР Арсена Павлова, известного по позывному "Моторола". Для этого, выполняя их задание, Погорелов установил взрывное устройство на крышу кабины лифта в доме, где жил Павлов. 16 октября 2016 года неустановленный участник террористического сообщества привел его в действие, когда в лифте был "Моторола".
Кроме того, согласно материалам дела, Тимошенко по предложению Погорелова собирал и передавал СБУ данные о расположении военной техники ДНР в Донецке. Чурилов, по данным прокурора, в 2016 вошел в террористическое сообщество, созданное СБУ после чего, в частности, собирал для них информацию о перемещении "Моторолы". Ен обвиняется в том, что передавал иностранной разведке информацию, необходимую для убийства военнослужащего в ДНР.
Следующее заседание по делу назначено на 10 октября.
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Руководитель турбазы, где от удара током погибла девочка, пойдет под суд
20 сентября, 17:13
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкАлександр ЗахарченкоАлександр ТимошенкоСлужба безопасности УкраиныУбийство главы ДНР Александра Захарченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала