https://ria.ru/20230921/sud-1897806496.html

Прокурор огласил обвинительное заключение по делу о покушении на Захарченко

Прокурор огласил обвинительное заключение по делу о покушении на Захарченко - РИА Новости, 21.09.2023

Прокурор огласил обвинительное заключение по делу о покушении на Захарченко

Прокурор огласил обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко, убийстве комбата "Моторолы" и других... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T15:49

2023-09-21T15:49

2023-09-21T16:03

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служба безопасности украины

убийство главы днр александра захарченко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости. Прокурор огласил обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко, убийстве комбата "Моторолы" и других преступлениях, передает корреспондент РИА Новости из зала Южного окружного военного суда. На скамье подсудимых Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен. По данным суда, Погорелову, в частности, вменяют теракт, покушение на теракт, посягательство на жизнь государственного деятеля, участие в террористическом сообществе, шпионаж, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношение взрывчатых веществ. Чурилов обвиняется по статьям об участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности. Тимошенко – в шпионаже и приготовлении к нему, Ен – в содействии террористической деятельности. В четверг состоялось второе заседание по делу. Прокурор огласил обвинительное заключение. В нем сказано, что в 2014 году сотрудники СБУ решили убить главу ДНР Захарченко, для чего организовали агентурную сеть, в которую вошел Погорелов. По заданию СБУ он приехал в Донецк, где следил за Захарченко. В августе 2017 года Погорелов организовал фотосессию в ресторане, где часто бывал Захарченко, установив в туалете взрывчатку. Позже ее обнаружили сотрудники полиции ДНР. Кроме того, согласно обвинительному заключению, в 2016 году сотрудники СБУ решили убить командира войсковой части 08806 ВС ДНР Арсена Павлова, известного по позывному "Моторола". Для этого, выполняя их задание, Погорелов установил взрывное устройство на крышу кабины лифта в доме, где жил Павлов. 16 октября 2016 года неустановленный участник террористического сообщества привел его в действие, когда в лифте был "Моторола". Кроме того, согласно материалам дела, Тимошенко по предложению Погорелова собирал и передавал СБУ данные о расположении военной техники ДНР в Донецке. Чурилов, по данным прокурора, в 2016 вошел в террористическое сообщество, созданное СБУ после чего, в частности, собирал для них информацию о перемещении "Моторолы". Ен обвиняется в том, что передавал иностранной разведке информацию, необходимую для убийства военнослужащего в ДНР. Следующее заседание по делу назначено на 10 октября.

https://ria.ru/20230921/sud-1897721383.html

https://ria.ru/20230920/kuban-1897549157.html

донецкая народная республика

донецк

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