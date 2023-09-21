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В Москве суд арестовал мать задушенного младенца - РИА Новости, 21.09.2023
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11:08 21.09.2023 (обновлено: 11:47 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/sud-1897721383.html
В Москве суд арестовал мать задушенного младенца
В Москве суд арестовал мать задушенного младенца - РИА Новости, 21.09.2023
В Москве суд арестовал мать задушенного младенца
Люблинский суд Москвы арестовал мать по делу об убийстве 10-месячного ребенка на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T11:08
2023-09-21T11:47
происшествия
москва
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Люблинский суд Москвы арестовал мать по делу об убийстве 10-месячного ребенка на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в суде. "Суд избрал Наталье Дементьевой меру пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.Как уточняется в телеграм-канале прокуратуры Москвы, срок ареста установлен до 19 ноября, 36-летняя женщина свою вину признала и в суде против заключения под стражу не возражала.Тело задушенного младенца было обнаружено 19 сентября в квартире на Таганрогской улице. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Вскоре была задержана мать ребенка, назначены экспертизы, в том числе медицинская, формируются документы для назначения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве суд арестовал мать задушенного младенца

Люблинский суд Москвы арестовал мать по делу об убийстве 10-месячного ребенка

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Люблинский суд Москвы арестовал мать по делу об убийстве 10-месячного ребенка на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд избрал Наталье Дементьевой меру пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
Как уточняется в телеграм-канале прокуратуры Москвы, срок ареста установлен до 19 ноября, 36-летняя женщина свою вину признала и в суде против заключения под стражу не возражала.
Тело задушенного младенца было обнаружено 19 сентября в квартире на Таганрогской улице. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Вскоре была задержана мать ребенка, назначены экспертизы, в том числе медицинская, формируются документы для назначения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы.
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