https://ria.ru/20230921/sud-1897721383.html

В Москве суд арестовал мать задушенного младенца

В Москве суд арестовал мать задушенного младенца - РИА Новости, 21.09.2023

В Москве суд арестовал мать задушенного младенца

Люблинский суд Москвы арестовал мать по делу об убийстве 10-месячного ребенка на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T11:08

2023-09-21T11:08

2023-09-21T11:47

происшествия

москва

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Люблинский суд Москвы арестовал мать по делу об убийстве 10-месячного ребенка на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в суде. "Суд избрал Наталье Дементьевой меру пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.Как уточняется в телеграм-канале прокуратуры Москвы, срок ареста установлен до 19 ноября, 36-летняя женщина свою вину признала и в суде против заключения под стражу не возражала.Тело задушенного младенца было обнаружено 19 сентября в квартире на Таганрогской улице. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Вскоре была задержана мать ребенка, назначены экспертизы, в том числе медицинская, формируются документы для назначения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы.

https://ria.ru/20230921/sud-1897702039.html

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2023

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происшествия, москва