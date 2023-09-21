https://ria.ru/20230921/sud-1897702039.html

В Уфе отправили в колонию продавщицу, ограбившую ювелирный магазин

В Уфе отправили в колонию продавщицу, ограбившую ювелирный магазин - РИА Новости, 21.09.2023

В Уфе отправили в колонию продавщицу, ограбившую ювелирный магазин

Кировский районный суд Уфы отправил продавщицу, ограбившую ювелирный магазин на 12 миллионов рублей, в колонию на пять лет и взыскал с нее ущерб, сообщает... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T09:01

2023-09-21T09:01

2023-09-21T09:01

происшествия

уфа

нижегородская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884129901_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_a9dfc40973e3da6cd6ed24eb61d1deb4.jpg

УФА, 21 сен - РИА Новости. Кировский районный суд Уфы отправил продавщицу, ограбившую ювелирный магазин на 12 миллионов рублей, в колонию на пять лет и взыскал с нее ущерб, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. В ноябре 2022 года 22-летняя жительница нижегородского Дзержинска, работающая продавцом в ювелирном магазине в Уфе, вынесла из салона драгоценности на 12 миллионов рублей и скрылась, но попала на камеры видеонаблюдения. Обвиняемую задержали в Нижегородской области, сворованного у нее не было. Девушка была арестована. Ранее в башкирской полиции раскрывали подробности кражи. Выяснилось, что девушку убедил пойти на преступление неизвестный мужчина, который помог ей устроиться на работу в ювелирный салон, он убедил ее забрать ювелирные украшения из магазина и передать ему. Сейчас мужчину разыскивает полиция. Ранее сообщалось, что гособвинение запросило для Карины Макаровой 6 лет исправительной колонии общего режима. Сама подсудимая просила суд позволить ей жить жизнью обычного человека. Кировский районный суд в четверг назначил Макаровой пять лет лишения свободы. Также суд взыскал с девушки нанесенный магазину ущерб в размере 12,3 миллиона рублей. Макарова была арестована в зале суда. "Мы обжалуем приговор, к сожалению, суд при назначении наказания не учёл, что Макарова беременная. Ее здоровье вызывает опасения, она на четвертом месяце, вчера после заседания чувствовала себя плохо",- сказал РИА Новости адвокат Макаровой Игорь Степанов.

https://ria.ru/20230920/sud-1897593079.html

https://ria.ru/20230920/kuban-1897549157.html

уфа

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уфа, нижегородская область, россия