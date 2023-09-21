https://ria.ru/20230921/sud-1897702039.html
В Уфе отправили в колонию продавщицу, ограбившую ювелирный магазин
В Уфе отправили в колонию продавщицу, ограбившую ювелирный магазин - РИА Новости, 21.09.2023
В Уфе отправили в колонию продавщицу, ограбившую ювелирный магазин
Кировский районный суд Уфы отправил продавщицу, ограбившую ювелирный магазин на 12 миллионов рублей, в колонию на пять лет и взыскал с нее ущерб, сообщает... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T09:01
2023-09-21T09:01
2023-09-21T09:01
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УФА, 21 сен - РИА Новости. Кировский районный суд Уфы отправил продавщицу, ограбившую ювелирный магазин на 12 миллионов рублей, в колонию на пять лет и взыскал с нее ущерб, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. В ноябре 2022 года 22-летняя жительница нижегородского Дзержинска, работающая продавцом в ювелирном магазине в Уфе, вынесла из салона драгоценности на 12 миллионов рублей и скрылась, но попала на камеры видеонаблюдения. Обвиняемую задержали в Нижегородской области, сворованного у нее не было. Девушка была арестована. Ранее в башкирской полиции раскрывали подробности кражи. Выяснилось, что девушку убедил пойти на преступление неизвестный мужчина, который помог ей устроиться на работу в ювелирный салон, он убедил ее забрать ювелирные украшения из магазина и передать ему. Сейчас мужчину разыскивает полиция. Ранее сообщалось, что гособвинение запросило для Карины Макаровой 6 лет исправительной колонии общего режима. Сама подсудимая просила суд позволить ей жить жизнью обычного человека. Кировский районный суд в четверг назначил Макаровой пять лет лишения свободы. Также суд взыскал с девушки нанесенный магазину ущерб в размере 12,3 миллиона рублей. Макарова была арестована в зале суда. "Мы обжалуем приговор, к сожалению, суд при назначении наказания не учёл, что Макарова беременная. Ее здоровье вызывает опасения, она на четвертом месяце, вчера после заседания чувствовала себя плохо",- сказал РИА Новости адвокат Макаровой Игорь Степанов.
https://ria.ru/20230920/sud-1897593079.html
https://ria.ru/20230920/kuban-1897549157.html
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происшествия, уфа, нижегородская область, россия
Происшествия, Уфа, Нижегородская область, Россия
В Уфе отправили в колонию продавщицу, ограбившую ювелирный магазин
Суд отправил в колонию ограбившую ювелирный магазин Уфы на 12 млн рублей женщину
УФА, 21 сен - РИА Новости. Кировский районный суд Уфы отправил продавщицу, ограбившую ювелирный магазин на 12 миллионов рублей, в колонию на пять лет и взыскал с нее ущерб, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В ноябре 2022 года 22-летняя жительница нижегородского Дзержинска, работающая продавцом в ювелирном магазине в Уфе, вынесла из салона драгоценности на 12 миллионов рублей и скрылась, но попала на камеры видеонаблюдения. Обвиняемую задержали в Нижегородской области
, сворованного у нее не было. Девушка была арестована.
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Ранее в башкирской полиции раскрывали подробности кражи. Выяснилось, что девушку убедил пойти на преступление неизвестный мужчина, который помог ей устроиться на работу в ювелирный салон, он убедил ее забрать ювелирные украшения из магазина и передать ему. Сейчас мужчину разыскивает полиция.
Ранее сообщалось, что гособвинение запросило для Карины Макаровой 6 лет исправительной колонии общего режима. Сама подсудимая просила суд позволить ей жить жизнью обычного человека.
Кировский районный суд в четверг назначил Макаровой пять лет лишения свободы. Также суд взыскал с девушки нанесенный магазину ущерб в размере 12,3 миллиона рублей. Макарова была арестована в зале суда.
"Мы обжалуем приговор, к сожалению, суд при назначении наказания не учёл, что Макарова беременная. Ее здоровье вызывает опасения, она на четвертом месяце, вчера после заседания чувствовала себя плохо",- сказал РИА Новости адвокат Макаровой Игорь Степанов.
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