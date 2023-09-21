https://ria.ru/20230921/sud-1897680961.html
Суд перенес слушания по делу против Хантера Байдена
Суд перенес слушания по делу против Хантера Байдена - РИА Новости, 21.09.2023
Суд перенес слушания по делу против Хантера Байдена
Суд в штате Делавэр перенес на 3 октября предварительные слушания по делу о незаконном хранении оружия против сына президента США Хантера Байдена, говорится в... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T00:34
2023-09-21T00:34
2023-09-21T00:34
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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Суд в штате Делавэр перенес на 3 октября предварительные слушания по делу о незаконном хранении оружия против сына президента США Хантера Байдена, говорится в постановлении инстанции. Как сообщил окружной суд, заседание переносится по просьбе представителей подзащитного. Ранее суд потребовал от Хантера Байдена лично явиться на предварительные слушания 26 сентября. Суд отказал Хантеру Байдену в ходатайстве об участии в заседании по видеосвязи, "чтобы не обеспечивать ему особого отношения". Хантеру Байдену предъявили три обвинения в незаконном приобретении и хранении оружия, по версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета "Кольт" он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов. Хантеру Байдену, который является первым в истории ребенком действующего президента США, против которого были выдвинуты обвинения, вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов". По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в виде десятилетнего тюремного срока. Хантер Байден пошел на сделку со следствием касательно обвинений о неуплате налогов, а также согласился на досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия, что позволяло со временем вычеркнуть это обвинение из судебной истории, если Хантер будет придерживаться условий соглашения и пройдет программу реабилитации. Судья ранее не стала утверждать сделку.
https://ria.ru/20230914/obvineniya-1896419775.html
https://ria.ru/20230913/bayden-1896213169.html
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в мире, сша, делавэр, хантер байден
В мире, США, Делавэр, Хантер Байден
Суд перенес слушания по делу против Хантера Байдена
Суд в Делавэре перенес слушания по делу против Хантера Байдена на 3 октября
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Суд в штате Делавэр перенес на 3 октября предварительные слушания по делу о незаконном хранении оружия против сына президента США Хантера Байдена, говорится в постановлении инстанции.
Как сообщил окружной суд, заседание переносится по просьбе представителей подзащитного.
Рамасвами назвал обвинения в адрес Хантера Байдена "дымовой завесой"
Ранее суд потребовал от Хантера Байдена лично явиться на предварительные слушания 26 сентября.
Суд отказал Хантеру Байдену в ходатайстве об участии в заседании по видеосвязи, "чтобы не обеспечивать ему особого отношения".
Хантеру Байдену предъявили три обвинения в незаконном приобретении и хранении оружия, по версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета "Кольт" он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов.
Хантеру Байдену, который является первым в истории ребенком действующего президента США, против которого были выдвинуты обвинения, вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов". По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в виде десятилетнего тюремного срока.
Хантер Байден пошел на сделку со следствием касательно обвинений о неуплате налогов, а также согласился на досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия, что позволяло со временем вычеркнуть это обвинение из судебной истории, если Хантер будет придерживаться условий соглашения и пройдет программу реабилитации. Судья ранее не стала утверждать сделку.
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