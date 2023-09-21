https://ria.ru/20230921/stroymaterialy-1897773711.html

Ингушетия отправила стройматериалы для жителей Токмакского района

Ингушетия отправила стройматериалы для жителей Токмакского района - РИА Новости, 21.09.2023

Ингушетия отправила стройматериалы для жителей Токмакского района

Власти Ингушетии отправили партию строительных материалов для жителей города Молочанск в Токмакском районе Запорожской области, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:22

2023-09-21T14:22

2023-09-21T14:22

надежные люди

запорожская область

махмуд-али калиматов

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НАЛЬЧИК, 21 сен – РИА Новости. Власти Ингушетии отправили партию строительных материалов для жителей города Молочанск в Токмакском районе Запорожской области, сообщила пресс-служба главы региона. "Ингушетия направила в город Молочанск Токмакского района гуманитарную помощь в виде различных строительных материалов: пиломатериалы, кирпич, цемент, а также ориентировано-стружечные плиты", - говорится в сообщении. Отмечается, что груз, отправленный в Запорожскую область, необходим для восстановления пострадавших от обстрелов со стороны Украины домов жителей Молочанска. Его транспортировка оплачена из средств Национального фонда развития Ингушетии. "Скоро наступят холода, а многие жители района либо лишились своего жилья, либо оно нуждается в серьезном ремонте. На сегодня это самая актуальная задача для администрации города. И мы со своей стороны решили помочь стройматериалами", – отметил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

https://ria.ru/20230905/remont-1894272621.html

https://ria.ru/20230913/tsement-1896142311.html

запорожская область

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запорожская область, махмуд-али калиматов