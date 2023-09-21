https://ria.ru/20230921/stray-1897789867.html
Участники одной из самых популярных K-pop-групп в мире попали в аварию
Участники одной из самых популярных K-pop-групп в мире попали в аварию - РИА Новости, 21.09.2023
Участники одной из самых популярных K-pop-групп в мире попали в аварию
Трое участников южнокорейской группы Stray Kids попали в автомобильную аварию, сообщает E!News со ссылкой на агентов музыкантов. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T15:23
2023-09-21T15:23
2023-09-21T15:23
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Трое участников южнокорейской группы Stray Kids попали в автомобильную аварию, сообщает E!News со ссылкой на агентов музыкантов. По информации издания, речь идет о Ли Ноу, Хенджине и Сынмине. Отмечается, что они получили незначительные травмы, когда их автомобиль попал в ДТП по пути в общежитие. "После инцидента все трое были доставлены в местную больницу, где прошли тщательное медицинское обследование", — пишут в E!News. Несмотря на то, что страшное обошлось, медики посоветовали знаменитостям "пока получать консервативное лечение". По этой причине Ли Ноу и Хенджин не появятся на Неделе моды в Милане, а Сынмин отменил онлайн-трансляцию по случаю своего дня рождения, запланированную на 22 сентября. Группа Stray Kids была основана в 2017 году, и состоит из восьми участников.Коллектив почти сразу стал одним из самых известных в сфере K-pop. Так, первый студийный альбом музыкантов на японском языке The Sound!, выпущенный в феврале этого года, занял первую строчку в престижном рейтинге Oricon. Группа также стала хедлайнером фестиваля Lollapalooza, который прошел в июле этого года в Париже, а еще получила награду на MTV Video Music Awards 2023 за свой суперхит "S-Class" в номинации "Лучшая K-Pop-группа".
https://ria.ru/20230420/munbin-1866594302.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, знаменитости, авария, милан, париж
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Авария, Милан, Париж
Участники одной из самых популярных K-pop-групп в мире попали в аварию
Трое участников популярной K-pop-группы Stray Kids попали в автомобильную аварию
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.
Трое участников южнокорейской группы Stray Kids попали в автомобильную аварию, сообщает
E!News со ссылкой на агентов музыкантов.
По информации издания, речь идет о Ли Ноу, Хенджине и Сынмине. Отмечается, что они получили незначительные травмы, когда их автомобиль попал в ДТП по пути в общежитие.
«
"После инцидента все трое были доставлены в местную больницу, где прошли тщательное медицинское обследование", — пишут в E!News.
Несмотря на то, что страшное обошлось, медики посоветовали знаменитостям "пока получать консервативное лечение".
По этой причине Ли Ноу и Хенджин не появятся на Неделе моды в Милане, а Сынмин отменил онлайн-трансляцию по случаю своего дня рождения, запланированную на 22 сентября.
Группа Stray Kids была основана в 2017 году, и состоит из восьми участников.
Коллектив почти сразу стал одним из самых известных в сфере K-pop. Так, первый студийный альбом музыкантов на японском языке The Sound!, выпущенный в феврале этого года, занял первую строчку в престижном рейтинге Oricon.
Группа также стала хедлайнером фестиваля Lollapalooza, который прошел в июле этого года в Париже, а еще получила награду на MTV Video Music Awards 2023 за свой суперхит "S-Class" в номинации "Лучшая K-Pop-группа".
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