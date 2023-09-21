https://ria.ru/20230921/ssha-1897803885.html

В США заявили о существовании "серого кардинала"

В США заявили о существовании "серого кардинала" - РИА Новости, 21.09.2023

В США заявили о существовании "серого кардинала"

Президент США Джо Байден не принимает самостоятельных решений, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T15:42

2023-09-21T15:42

2023-09-21T15:54

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вооруженные силы украины

пентагон

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден не принимает самостоятельных решений, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Не думаю, что нынешний глава Белого дома здесь действительно главный. Мне кажется, он делает то, что ему говорят", — сказал он.Макгрегор призвал тех, кто дает указания Байдену осознать, что чем больше затягивается российско-украинский конфликт, тем опаснее он становится.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что иностранная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает кризис.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.

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в мире, россия, москва, сша, джо байден, вооруженные силы украины, пентагон