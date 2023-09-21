https://ria.ru/20230921/ssha-1897550388.html
Байден зовет за собой в прекрасный новый мир
Байден зовет за собой в прекрасный новый мир - РИА Новости, 21.09.2023
Байден зовет за собой в прекрасный новый мир
Никогда еще Джозеф Байден не был так добр и открыт всему нашему прекрасному миру. И давно мы не слышали о том, сколько чистого добра несут этому миру США уже... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T08:00
2023-09-21T08:00
2023-09-21T08:00
аналитика
сша
россия
китай
в мире
джо байден
владимир зеленский
оон
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Никогда еще Джозеф Байден не был так добр и открыт всему нашему прекрасному миру. И давно мы не слышали о том, сколько чистого добра несут этому миру США уже сейчас. Трагический (надтреснутый) тенор эпохи двадцать с лишним минут говорил с трибуны ООН ровно то, что от него хотели услышать не вообще собравшиеся, а прежде всего страны Глобального Юга и мирового большинства, которое Запад теряет в ходе своего конфликта с Россией, Китаем и еще многими.Сентябрьское открытие Генассамблеи ООН всегда было (и будет) камертоном мировой политики на обозримый период, иногда на год, до следующего сентября. И тут перед нами интересный феномен. Когда это было, чтобы в оценке тональности этого камертона совпали оценки китайских и американских СМИ? А сейчас это случилось.The Washington Post, США, цитирует представителя Евросоюза при ООН: "Если бы мы могли делать что хотим, то потратили бы больше времени, чтобы обсуждать Украину, но западные правительства хотят избежать впечатления происходящего разрыва по линии Север — Юг со странами развивающегося мира". Global Times, Китай, определяет атмосферу Генассамблеи так: "США и другие западные страны явно наращивают усилия по завоеванию симпатий Глобального Юга".Правда, тут у китайцев есть добавление: не то чтобы Америка хотела предоставить таким странам более равный статус и возможности развития, скорее она пытается продолжать приковывать их к периферии "центральных" членов мирового сообщества.Вот этим самым — ублаготворением мирового большинства — и занимался Байден, точнее, команда его речеписцев. Он объяснял, что никакого нагнетания напряженности с Китаем нет, Америка жаждет "ответственного управления конкуренцией между странами" и в этом направлении готова работать с Китаем, зря его обвиняют в обратном. И дальше он шел по пунктам множества прошедших в этом году встреч высшего уровня, где США и Запад подверглись критике, а то и избиению — и у него получалось, что зря критиковали. Все хорошее в мире идет только от США и их союзников, и это уже реальный прекрасный новый мир.Речь писали грамотно. В ней аккуратно перемешано все, чего хочет мировое большинство, с тем, что ему навязывают США и атлантические структуры — Всемирный банк, "Семерка", все прочие. Лозунг Глобального Юга — "устойчивое развитие" — изобретательно совмещается с нудной климатической повесткой, с перечислением погодных явлений, для ликвидации которых надо закрыть угольные электростанции, отменить бензиновые автомобили и ввести сплошное зеленое будущее. Реформы мирового здравоохранения, улучшение положения женщин — все это, оказывается, Запад уже давно делает (и чем же недоволен весь этот огромный мир?).И единственная страна, которая стоит на пути к этому прекрасному миру для всех, — это у Байдена, понятно, Россия. Но об этом в четырехминутном разделе 28-минутной речи, в самом ее конце, у нас все уже слышали — без особенного, добавим, интереса. А зря, потому что и в нем есть новшество.Дело даже не в том, что, по Байдену, Россия мешает достижению буквально всех поставленных мировым Югом целей. Дело в другом — если год назад главным лозунгом Запада была война с нами до победы, то теперь Байден даже применительно к украинскому сюжету говорил о дипломатическом урегулировании — другое дело, каком именно. Неизменный гастролер — участник таких дискуссий, человек в зеленой майке, сидел в зале, слушал и когда надо мрачно аплодировал.И тут нужна еще одна цитата одного из экспертов ООН в той же The Washington Post: "Если бы Зеленский сел в кресло Совета Безопасности ООН и (в очередной раз. — Д.К.) сказал бы, что будет сражаться вечно, то это создало бы ясный диссонанс со множеством незападных стран, борющихся с долгами и нищетой, которые чувствуют, что их проблемы отметают в сторону".Вот эти страны и оказались героями — победителями в мировой дипломатии на данный момент. Они заставили с собой считаться, поменяв повестку дня и тональность международных отношений. Чему, конечно, можно только радоваться. А вот что у них дальше получится — другой вопрос.
https://ria.ru/20230920/karty-1897434525.html
https://ria.ru/20230919/bayden-1897361403.html
https://ria.ru/20230919/oon-1897316262.html
https://ria.ru/20230920/dengi-1897432648.html
https://ria.ru/20230919/zelenskiy-1897343725.html
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Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
аналитика, сша, россия, китай, в мире, джо байден, владимир зеленский, оон, генеральная ассамблея оон, всемирный банк
Аналитика, США, Россия, Китай, В мире, Джо Байден, Владимир Зеленский, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Всемирный банк
Никогда еще Джозеф Байден не был так добр и открыт всему нашему прекрасному миру. И давно мы не слышали о том, сколько чистого добра несут этому миру США уже сейчас. Трагический (надтреснутый) тенор эпохи двадцать с лишним минут говорил
с трибуны ООН ровно то, что от него хотели услышать не вообще собравшиеся, а прежде всего страны Глобального Юга и мирового большинства, которое Запад теряет в ходе своего конфликта с Россией, Китаем и еще многими.
Сентябрьское открытие Генассамблеи
ООН всегда было (и будет) камертоном мировой политики на обозримый период, иногда на год, до следующего сентября. И тут перед нами интересный феномен. Когда это было, чтобы в оценке тональности этого камертона совпали оценки китайских и американских СМИ? А сейчас это случилось.
"Все карты у Путина". Байден опозорился после заявления о России
The Washington Post, США, цитирует
представителя Евросоюза при ООН: "Если бы мы могли делать что хотим, то потратили бы больше времени, чтобы обсуждать Украину
, но западные правительства хотят избежать впечатления происходящего разрыва по линии Север — Юг со странами развивающегося мира". Global Times,
Китай, определяет атмосферу Генассамблеи так: "США и другие западные страны явно наращивают усилия по завоеванию симпатий Глобального Юга".
Правда, тут у китайцев есть добавление: не то чтобы Америка
хотела предоставить таким странам более равный статус и возможности развития, скорее она пытается продолжать приковывать их к периферии "центральных" членов мирового сообщества.
"Россия уже боится". Байден оконфузился, выступая в ООН
Вот этим самым — ублаготворением мирового большинства — и занимался Байден, точнее, команда его речеписцев. Он объяснял, что никакого нагнетания напряженности с Китаем нет, Америка жаждет "ответственного управления конкуренцией между странами" и в этом направлении готова работать с Китаем, зря его обвиняют в обратном. И дальше он шел по пунктам множества прошедших в этом году встреч высшего уровня, где США и Запад подверглись критике, а то и избиению — и у него получалось, что зря критиковали. Все хорошее в мире идет только от США и их союзников, и это уже реальный прекрасный новый мир.
Речь писали грамотно. В ней аккуратно перемешано все, чего хочет мировое большинство, с тем, что ему навязывают США и атлантические структуры — Всемирный банк
, "Семерка", все прочие. Лозунг Глобального Юга — "устойчивое развитие" — изобретательно совмещается с нудной климатической повесткой, с перечислением погодных явлений, для ликвидации которых надо закрыть угольные электростанции, отменить бензиновые автомобили и ввести сплошное зеленое будущее. Реформы мирового здравоохранения, улучшение положения женщин — все это, оказывается, Запад уже давно делает (и чем же недоволен весь этот огромный мир?).
Байден заявил о необходимости реформирования СБ ООН
И единственная страна, которая стоит на пути к этому прекрасному миру для всех, — это у Байдена, понятно, Россия. Но об этом в четырехминутном разделе 28-минутной речи, в самом ее конце, у нас все уже слышали — без особенного, добавим, интереса. А зря, потому что и в нем есть новшество.
Дело даже не в том, что, по Байдену, Россия мешает достижению буквально всех поставленных мировым Югом целей. Дело в другом — если год назад главным лозунгом Запада была война с нами до победы, то теперь Байден даже применительно к украинскому сюжету говорил о дипломатическом урегулировании — другое дело, каком именно. Неизменный гастролер — участник таких дискуссий, человек в зеленой майке, сидел в зале, слушал и когда надо мрачно аплодировал.
Денег нет. В конгрессе США заявили, что Зеленский приехал "не вовремя"
И тут нужна еще одна цитата одного из экспертов ООН в той же The Washington Post: "Если бы Зеленский сел в кресло Совета Безопасности ООН и (в очередной раз. — Д.К.) сказал бы, что будет сражаться вечно, то это создало бы ясный диссонанс со множеством незападных стран, борющихся с долгами и нищетой, которые чувствуют, что их проблемы отметают в сторону".
"В кармане спортивных штанов". В США высмеяли внешний вид Зеленского
Вот эти страны и оказались героями — победителями в мировой дипломатии на данный момент. Они заставили с собой считаться, поменяв повестку дня и тональность международных отношений. Чему, конечно, можно только радоваться. А вот что у них дальше получится — другой вопрос.