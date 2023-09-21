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Российские войска уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы в ДНР

Российские войска уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы в ДНР - РИА Новости, 21.09.2023

Российские войска уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы в ДНР

Авиация и артиллерия РФ уничтожили в ДНР радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщило Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:51

2023-09-21T14:51

2023-09-21T14:51

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Авиация и артиллерия РФ уничтожили в ДНР радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщило Минобороны РФ в сводке. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 102 районах. Кроме того, в районе населенного пункта Калиново Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении.

донецкая народная республика

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф