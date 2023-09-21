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Российские войска уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы в ДНР - РИА Новости, 21.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/spetsoperatsiya-1897785784.html
Российские войска уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы в ДНР
Российские войска уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы в ДНР - РИА Новости, 21.09.2023
Российские войска уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы в ДНР
Авиация и артиллерия РФ уничтожили в ДНР радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщило Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:51
2023-09-21T14:51
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Авиация и артиллерия РФ уничтожили в ДНР радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщило Минобороны РФ в сводке. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 102 районах. Кроме того, в районе населенного пункта Калиново Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении.
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Российские войска уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы в ДНР

МО: ВС России уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Авиация и артиллерия РФ уничтожили в ДНР радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщило Минобороны РФ в сводке.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 102 районах. Кроме того, в районе населенного пункта Калиново Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 сентября, 16:30
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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