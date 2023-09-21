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Киев потерял около 110 военных на Южно-Донецком направлении
Киев потерял около 110 военных на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 21.09.2023
Киев потерял около 110 военных на Южно-Донецком направлении
Войска Украины за сутки потеряли на ЮжноДонецком направлении около 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:49
2023-09-21T14:49
2023-09-21T14:49
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
украина
безопасность
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на ЮжноДонецком направлении около 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки "Восток" на Южно-Донецком направлении вместе с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение подразделениям войск Украины в районе Пречистовки Донецкой народной республики и отразили атаку в районе Приютного Запорожской области."Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Ураган", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 475 самолетов, 249 вертолетов, 7020 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12016 танков и других боевых бронированных машин, 1154 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6473 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13281 единица специальной военной автомобильной техники.
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россия, донецкая народная республика, украина, безопасность, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Безопасность, В мире
Киев потерял около 110 военных на Южно-Донецком направлении
МО РФ: Киев потерял около 110 военных на Южно-Донецком направлении