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Киев потерял около 110 военных на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 21.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/spetsoperatsiya-1897785071.html
Киев потерял около 110 военных на Южно-Донецком направлении
Киев потерял около 110 военных на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 21.09.2023
Киев потерял около 110 военных на Южно-Донецком направлении
Войска Украины за сутки потеряли на ЮжноДонецком направлении около 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:49
2023-09-21T14:49
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
украина
безопасность
в мире
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на ЮжноДонецком направлении около 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки "Восток" на Южно-Донецком направлении вместе с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение подразделениям войск Украины в районе Пречистовки Донецкой народной республики и отразили атаку в районе Приютного Запорожской области."Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Ураган", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 475 самолетов, 249 вертолетов, 7020 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12016 танков и других боевых бронированных машин, 1154 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6473 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13281 единица специальной военной автомобильной техники.
россия
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россия, донецкая народная республика, украина, безопасность, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Безопасность, В мире
Киев потерял около 110 военных на Южно-Донецком направлении

МО РФ: Киев потерял около 110 военных на Южно-Донецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС России зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на ЮжноДонецком направлении около 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки "Восток" на Южно-Донецком направлении вместе с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение подразделениям войск Украины в районе Пречистовки Донецкой народной республики и отразили атаку в районе Приютного Запорожской области.
"Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Ураган", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 475 самолетов, 249 вертолетов, 7020 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12016 танков и других боевых бронированных машин, 1154 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6473 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13281 единица специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 сентября, 16:30
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаБезопасностьВ мире
 
 
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