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Российские системы ПВО сбили пять ракет Storm Shadow и 75 украинских дронов - РИА Новости, 21.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:32 21.09.2023 (обновлено: 14:46 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/spetsoperatsiya-1897777436.html
Российские системы ПВО сбили пять ракет Storm Shadow и 75 украинских дронов
Российские системы ПВО сбили пять ракет Storm Shadow и 75 украинских дронов - РИА Новости, 21.09.2023
Российские системы ПВО сбили пять ракет Storm Shadow и 75 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять крылатых ракет Storm Shadow, четыре снаряда РСЗО HIMARS, одну противорадарную ракету HARM, а также 75... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:32
2023-09-21T14:46
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
мирный
токмак
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять крылатых ракет Storm Shadow, четыре снаряда РСЗО HIMARS, одну противорадарную ракету HARM, а также 75 украинских беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.Это самая большая цифра сбитых за сутки дронов, которая называлась военным ведомством за все время сводок по СВО."Средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационная ракета HARM. Кроме того, уничтожены 75 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Мирное, Токмак, Червоногорка, Пологи Запорожской области, Волноваха, Артемовск, Золотаревка Донецкой Народной Республики, Голиково, Лисичанск Луганской Народной Республики, Ольшана Харьковской области, Новая Сбурьевка, Саги и Геройское Херсонской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 475 украинских военных самолетов, 249 вертолетов, 7020 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 016 танков и других боевых бронированных машин, 1154 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6473 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13 281 единица специальной военной автомобильной техники.
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россия, безопасность, мирный, токмак
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Мирный, Токмак
Российские системы ПВО сбили пять ракет Storm Shadow и 75 украинских дронов

МО РФ: ПВО сбили пять ракет Storm Shadow и 75 беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С"
Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С". Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять крылатых ракет Storm Shadow, четыре снаряда РСЗО HIMARS, одну противорадарную ракету HARM, а также 75 украинских беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
Это самая большая цифра сбитых за сутки дронов, которая называлась военным ведомством за все время сводок по СВО.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационная ракета HARM. Кроме того, уничтожены 75 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Мирное, Токмак, Червоногорка, Пологи Запорожской области, Волноваха, Артемовск, Золотаревка Донецкой Народной Республики, Голиково, Лисичанск Луганской Народной Республики, Ольшана Харьковской области, Новая Сбурьевка, Саги и Геройское Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 475 украинских военных самолетов, 249 вертолетов, 7020 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 016 танков и других боевых бронированных машин, 1154 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6473 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13 281 единица специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 сентября, 16:30
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьМирныйТокмак
 
 
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