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На Запорожском направлении российские войска поразили живую силу ВСУ

На Запорожском направлении российские войска поразили живую силу ВСУ - РИА Новости, 21.09.2023

На Запорожском направлении российские войска поразили живую силу ВСУ

Войска Украины за сутки потеряли на запорожском направлении около 50 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:29

2023-09-21T14:29

2023-09-21T14:41

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на запорожском направлении около 50 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.Подразделениями РФ, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 47-й механизированной бригад Украины в районах Новопокровки и Работино Запорожской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе 46-й аэромобильной бригады противника в районе Вербового."Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley, и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, три гаубицы Д-30, а также орудие М119 производства США", - сказали в ведомстве.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины