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На Запорожском направлении российские войска поразили живую силу ВСУ - РИА Новости, 21.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 21.09.2023 (обновлено: 14:41 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/spetsoperatsiya-1897776071.html
На Запорожском направлении российские войска поразили живую силу ВСУ
На Запорожском направлении российские войска поразили живую силу ВСУ - РИА Новости, 21.09.2023
На Запорожском направлении российские войска поразили живую силу ВСУ
Войска Украины за сутки потеряли на запорожском направлении около 50 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:29
2023-09-21T14:41
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на запорожском направлении около 50 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.Подразделениями РФ, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 47-й механизированной бригад Украины в районах Новопокровки и Работино Запорожской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе 46-й аэромобильной бригады противника в районе Вербового."Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley, и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, три гаубицы Д-30, а также орудие М119 производства США", - сказали в ведомстве.
РИА Новости
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
На Запорожском направлении российские войска поразили живую силу ВСУ

МО: на Запорожском направлении российские войска поразили живую силу ВСУ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие МО России
Военнослужащие МО России - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военнослужащие МО России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на запорожском направлении около 50 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
Подразделениями РФ, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 47-й механизированной бригад Украины в районах Новопокровки и Работино Запорожской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе 46-й аэромобильной бригады противника в районе Вербового.
"Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley, и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, три гаубицы Д-30, а также орудие М119 производства США", - сказали в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 сентября, 16:30
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
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