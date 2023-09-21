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Киев потерял до 20 военных на Купянском направлении
Киев потерял до 20 военных на Купянском направлении - РИА Новости, 21.09.2023
Киев потерял до 20 военных на Купянском направлении
ВСУ за минувшие сутки потеряли на Купянском направлении до 20 солдат и одну артустановку Paladin, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:28
2023-09-21T14:28
2023-09-21T14:37
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки потеряли на Купянском направлении до 20 солдат и одну артустановку Paladin, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США", - говорится в сводке.
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киев, россия, безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, В мире
Киев потерял до 20 военных на Купянском направлении
МО РФ: Киев потерял 20 военных и артустановку Paladin на Купянском направлении