https://ria.ru/20230921/spetsoperatsiya-1897749425.html
Победа России в СВО поможет диалогу между странами, заявил Патрушев
Победа России в СВО поможет диалогу между странами, заявил Патрушев - РИА Новости, 21.09.2023
Победа России в СВО поможет диалогу между странами, заявил Патрушев
Несомненная победа России в специальной военной операции поспособствует выстраиванию равноправного, уважительного диалога между странами, заявил журналистам... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T12:40
2023-09-21T12:40
2023-09-21T12:40
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
николай патрушев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Несомненная победа России в специальной военной операции поспособствует выстраиванию равноправного, уважительного диалога между странами, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Сегодня Вооруженные силы Российской Федерации героически решают боевые задачи в борьбе с поднявшим голову неонацизмом. Без сомнений, поставленные президентом России цели специальной военной операции будут достигнуты", - подчеркнул Патрушев. "Победа России над неонацизмом будет способствовать выстраиванию международных отношений на принципах взаимного уважения и равноправного диалога", - указал секретарь Совбеза. Патрушев также обрисовал текущую ситуацию. "В настоящее время англосаксы, НАТО и их приспешники развязали против нашей страны гибридную войну с целью подорвать ее суверенитет и территориальную целостность, используя ситуацию на Украине в качестве одного из основных средств военного и экономического истощения России, снижения ее влияния в мире", - отметил Патрушев. "Эти действия сопровождаются массированным информационным воздействием со стороны спецслужб западных государств, проводимой ими кампанией по дискредитации российского руководства, органов государственной власти и Вооруженных сил РФ, инспирированием межнациональных и межконфессиональных противоречий, вовлечением в протестную деятельность молодежи, что негативно влияет на общественно-политическую ситуацию в некоторых регионах страны", - констатировал секретарь СБ РФ.
https://ria.ru/20230827/krakh-1892475920.html
https://ria.ru/20230731/pobeda-1887386580.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, николай патрушев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Николай Патрушев, Ситуация в ДНР и ЛНР
Победа России в СВО поможет диалогу между странами, заявил Патрушев
Патрушев: победа России в СВО поспособствует равноправному диалогу стран
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Несомненная победа России в специальной военной операции поспособствует выстраиванию равноправного, уважительного диалога между странами, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Сегодня Вооруженные силы Российской Федерации героически решают боевые задачи в борьбе с поднявшим голову неонацизмом. Без сомнений, поставленные президентом России цели специальной военной операции будут достигнуты", - подчеркнул Патрушев.
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"Победа России над неонацизмом будет способствовать выстраиванию международных отношений на принципах взаимного уважения и равноправного диалога", - указал секретарь Совбеза.
Патрушев также обрисовал текущую ситуацию. "В настоящее время англосаксы, НАТО
и их приспешники развязали против нашей страны гибридную войну с целью подорвать ее суверенитет и территориальную целостность, используя ситуацию на Украине
в качестве одного из основных средств военного и экономического истощения России, снижения ее влияния в мире", - отметил Патрушев.
"Эти действия сопровождаются массированным информационным воздействием со стороны спецслужб западных государств, проводимой ими кампанией по дискредитации российского руководства, органов государственной власти и Вооруженных сил РФ, инспирированием межнациональных и межконфессиональных противоречий, вовлечением в протестную деятельность молодежи, что негативно влияет на общественно-политическую ситуацию в некоторых регионах страны", - констатировал секретарь СБ РФ.
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