https://ria.ru/20230921/spetsoperatsiya-1897749425.html

Победа России в СВО поможет диалогу между странами, заявил Патрушев

Победа России в СВО поможет диалогу между странами, заявил Патрушев - РИА Новости, 21.09.2023

Победа России в СВО поможет диалогу между странами, заявил Патрушев

Несомненная победа России в специальной военной операции поспособствует выстраиванию равноправного, уважительного диалога между странами, заявил журналистам... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T12:40

2023-09-21T12:40

2023-09-21T12:40

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

николай патрушев

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Несомненная победа России в специальной военной операции поспособствует выстраиванию равноправного, уважительного диалога между странами, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Сегодня Вооруженные силы Российской Федерации героически решают боевые задачи в борьбе с поднявшим голову неонацизмом. Без сомнений, поставленные президентом России цели специальной военной операции будут достигнуты", - подчеркнул Патрушев. "Победа России над неонацизмом будет способствовать выстраиванию международных отношений на принципах взаимного уважения и равноправного диалога", - указал секретарь Совбеза. Патрушев также обрисовал текущую ситуацию. "В настоящее время англосаксы, НАТО и их приспешники развязали против нашей страны гибридную войну с целью подорвать ее суверенитет и территориальную целостность, используя ситуацию на Украине в качестве одного из основных средств военного и экономического истощения России, снижения ее влияния в мире", - отметил Патрушев. "Эти действия сопровождаются массированным информационным воздействием со стороны спецслужб западных государств, проводимой ими кампанией по дискредитации российского руководства, органов государственной власти и Вооруженных сил РФ, инспирированием межнациональных и межконфессиональных противоречий, вовлечением в протестную деятельность молодежи, что негативно влияет на общественно-политическую ситуацию в некоторых регионах страны", - констатировал секретарь СБ РФ.

https://ria.ru/20230827/krakh-1892475920.html

https://ria.ru/20230731/pobeda-1887386580.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, николай патрушев, ситуация в днр и лнр