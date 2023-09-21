https://ria.ru/20230921/spetsoperatsiya-1897695696.html
В Черкассах повредили объект социальной инфраструктуры
В Черкассах повредили объект социальной инфраструктуры - РИА Новости, 21.09.2023
В Черкассах повредили объект социальной инфраструктуры
Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в своем телеграм-канале сообщил о повреждении взрывом объекта социальной инфраструктуры в городе... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T07:30
2023-09-21T07:30
2023-09-21T07:30
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в своем телеграм-канале сообщил о повреждении взрывом объекта социальной инфраструктуры в городе Черкассы в результате работы ПВО. В ночь на четверг воздушную тревогу объявляли в ряде регионов Украины. "Черкассы... Ракетный удар по областному центру. В результате работы ПВО имеем падение обломков в центральной части города. В частности, пострадал объект социальной инфраструктуры", - написал Табурец. Он отметил, что спасательная операция продолжается. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в ряде областей Украины звучит тревога, в том числе и в Черкасской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230921/obstrely-1897694858.html
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в мире, черкассы, украина, черкасская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкассы, Украина, Черкасская область, Вооруженные силы РФ
В Черкассах повредили объект социальной инфраструктуры
Глава ОВА: в Черкассах повредили объект социальной инфраструктуры