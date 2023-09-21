https://ria.ru/20230921/spetsoperatsiya-1897694185.html
Рогов заявил об ударе по штурмовой группе ВСУ в районе Работино
Рогов заявил об ударе по штурмовой группе ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 21.09.2023
Рогов заявил об ударе по штурмовой группе ВСУ в районе Работино
Ударные беспилотники накрыли штурмовую группу украинских войск на линии фронта в Запорожской области между селами Работино и Вербовое, сообщил РИА Новости глава РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T06:50
2023-09-21T06:50
2023-09-21T06:51
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владимир рогов
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Ударные беспилотники накрыли штурмовую группу украинских войск на линии фронта в Запорожской области между селами Работино и Вербовое, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Наши ударные беспилотники накрыли штурмовую группу украинских боевиков, которая пыталась прорваться к нашим позициям на ореховском направлении между селами Работино и Вербовое", - сказал Рогов. По его словам, противник понес большие потери и был вынужден отступить. Накануне в Минобороны РФ сообщали, что ВСУ за сутки на донецком и запорожском направлениях потеряли около 210 военнослужащих, российские подразделения отразили восемь атак штурмовиков противника, в том числе три атаки в районе населенного пункта Вербовое.
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Рогов заявил об ударе по штурмовой группе ВСУ в районе Работино
Рогов: ударные беспилотники накрыли штурмовую группу ВСУ в районе Работино