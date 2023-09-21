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Рогов заявил об ударе по штурмовой группе ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 21.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:50 21.09.2023 (обновлено: 06:51 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/spetsoperatsiya-1897694185.html
Рогов заявил об ударе по штурмовой группе ВСУ в районе Работино
Рогов заявил об ударе по штурмовой группе ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 21.09.2023
Рогов заявил об ударе по штурмовой группе ВСУ в районе Работино
Ударные беспилотники накрыли штурмовую группу украинских войск на линии фронта в Запорожской области между селами Работино и Вербовое, сообщил РИА Новости глава РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T06:50
2023-09-21T06:51
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Ударные беспилотники накрыли штурмовую группу украинских войск на линии фронта в Запорожской области между селами Работино и Вербовое, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Наши ударные беспилотники накрыли штурмовую группу украинских боевиков, которая пыталась прорваться к нашим позициям на ореховском направлении между селами Работино и Вербовое", - сказал Рогов. По его словам, противник понес большие потери и был вынужден отступить. Накануне в Минобороны РФ сообщали, что ВСУ за сутки на донецком и запорожском направлениях потеряли около 210 военнослужащих, российские подразделения отразили восемь атак штурмовиков противника, в том числе три атаки в районе населенного пункта Вербовое.
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запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Рогов заявил об ударе по штурмовой группе ВСУ в районе Работино

Рогов: ударные беспилотники накрыли штурмовую группу ВСУ в районе Работино

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий управляет FPV-дроном
Военнослужащий управляет FPV-дроном - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий управляет FPV-дроном. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Ударные беспилотники накрыли штурмовую группу украинских войск на линии фронта в Запорожской области между селами Работино и Вербовое, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Наши ударные беспилотники накрыли штурмовую группу украинских боевиков, которая пыталась прорваться к нашим позициям на ореховском направлении между селами Работино и Вербовое", - сказал Рогов.
По его словам, противник понес большие потери и был вынужден отступить.
Накануне в Минобороны РФ сообщали, что ВСУ за сутки на донецком и запорожском направлениях потеряли около 210 военнослужащих, российские подразделения отразили восемь атак штурмовиков противника, в том числе три атаки в районе населенного пункта Вербовое.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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