https://ria.ru/20230921/spetsoperatsiya-1897690406.html

Расчет ЗРК "Оса" ЦВО уничтожил более 30 дронов Киева

Расчет ЗРК "Оса" ЦВО уничтожил более 30 дронов Киева - РИА Новости, 21.09.2023

Расчет ЗРК "Оса" ЦВО уничтожил более 30 дронов Киева

Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Оса-АКМ" Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил более 30 разведывательных дронов ВСУ на... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T05:05

2023-09-21T05:05

2023-09-21T05:05

специальная военная операция на украине

россия

центральный военный округ

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Оса-АКМ" Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил более 30 разведывательных дронов ВСУ на краснолиманском участке фронта, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Более 30 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) украинских националистов уничтожил расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Оса-АКМ" Центрального военного округа (ЦВО) в ходе выполнения боевых задач на краснолиманском направлении специальной военной операции", - сообщили в Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, оборудование ЗРК "Оса-АКМ" позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные разведывательные беспилотные летательные аппараты противника ещё на дальних рубежах. "Одного боекомплекта зенитного ракетного комплекса хватает на шесть целей. После его израсходования расчет снимается с боевого дежурства и уезжает на перезарядку в район боепитания", - уточнили в Минобороны. В ведомстве сообщили, что за безупречное несение боевого дежурства по прикрытию воздушного пространства в районах дислокации российских войск расчет зенитного ракетного комплекса представлен к государственным наградам.

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россия, центральный военный округ, вооруженные силы украины, безопасность