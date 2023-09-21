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Расчет ЗРК "Оса" ЦВО уничтожил более 30 дронов Киева
Расчет ЗРК "Оса" ЦВО уничтожил более 30 дронов Киева - РИА Новости, 21.09.2023
Расчет ЗРК "Оса" ЦВО уничтожил более 30 дронов Киева
Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Оса-АКМ" Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил более 30 разведывательных дронов ВСУ на... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T05:05
2023-09-21T05:05
2023-09-21T05:05
специальная военная операция на украине
россия
центральный военный округ
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Оса-АКМ" Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил более 30 разведывательных дронов ВСУ на краснолиманском участке фронта, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Более 30 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) украинских националистов уничтожил расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Оса-АКМ" Центрального военного округа (ЦВО) в ходе выполнения боевых задач на краснолиманском направлении специальной военной операции", - сообщили в Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, оборудование ЗРК "Оса-АКМ" позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные разведывательные беспилотные летательные аппараты противника ещё на дальних рубежах. "Одного боекомплекта зенитного ракетного комплекса хватает на шесть целей. После его израсходования расчет снимается с боевого дежурства и уезжает на перезарядку в район боепитания", - уточнили в Минобороны. В ведомстве сообщили, что за безупречное несение боевого дежурства по прикрытию воздушного пространства в районах дислокации российских войск расчет зенитного ракетного комплекса представлен к государственным наградам.
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россия, центральный военный округ, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Расчет ЗРК "Оса" ЦВО уничтожил более 30 дронов Киева
МО: расчет ЗРК "Оса" уничтожил более 30 дронов Киева на Краснолиманском участке
ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Оса-АКМ" Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил более 30 разведывательных дронов ВСУ на краснолиманском участке фронта, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
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"Более 30 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) украинских националистов уничтожил расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Оса-АКМ" Центрального военного округа (ЦВО) в ходе выполнения боевых задач на краснолиманском направлении специальной военной операции", - сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, оборудование ЗРК "Оса-АКМ" позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные разведывательные беспилотные летательные аппараты противника ещё на дальних рубежах.
"Одного боекомплекта зенитного ракетного комплекса хватает на шесть целей. После его израсходования расчет снимается с боевого дежурства и уезжает на перезарядку в район боепитания", - уточнили в Минобороны.
В ведомстве сообщили, что за безупречное несение боевого дежурства по прикрытию воздушного пространства в районах дислокации российских войск расчет зенитного ракетного комплекса представлен к государственным наградам.
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