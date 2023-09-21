Рейтинг@Mail.ru
Российские войска уничтожили пункт боепитания ВСУ под Синьковкой - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 21.09.2023 (обновлено: 05:05 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/spetsoperatsiya-1897690034.html
Российские войска уничтожили пункт боепитания ВСУ под Синьковкой
Российские войска уничтожили пункт боепитания ВСУ под Синьковкой - РИА Новости, 21.09.2023
Российские войска уничтожили пункт боепитания ВСУ под Синьковкой
Вооруженные силы России уничтожили пункт боепитания ВСУ под Синьковкой на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад"... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T05:03
2023-09-21T05:05
специальная военная операция на украине
ян гагин
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894496520_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f5f0134e7b3533aecdedeb701902436.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили пункт боепитания ВСУ под Синьковкой на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.&quot;На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск &quot;Запад&quot; поражена живая сила и техника 14-й и 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад и подразделений территориальной обороны в районе Синьковка, Кисловка, Берестовое… Уничтожен пункт боепитания 115-й механизированной бригады в районе Синьковка&quot;, — сказал он.Синьковка находится в нескольких километрах северо-восточнее Купянска. Бои за нее начались еще в августе и продолжаются до сих пор.Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил РИА Новости, что на Купянском направлении российские военные "взяли хороший темп наступления".
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897580901.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894496520_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_b3ebe0cf1eace16b3a180c3192b7b569.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ян гагин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ян Гагин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска уничтожили пункт боепитания ВСУ под Синьковкой

МО: российские войска уничтожили пункт боепитания ВСУ под Синьковкой

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили пункт боепитания ВСУ под Синьковкой на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
«

"На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Запад" поражена живая сила и техника 14-й и 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад и подразделений территориальной обороны в районе Синьковка, Кисловка, Берестовое… Уничтожен пункт боепитания 115-й механизированной бригады в районе Синьковка", — сказал он.

Синьковка находится в нескольких километрах северо-восточнее Купянска. Бои за нее начались еще в августе и продолжаются до сих пор.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил РИА Новости, что на Купянском направлении российские военные "взяли хороший темп наступления".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Новые военные поставки Лондона Киеву не изменят ситуации, заявил Грушко
Вчера, 16:23
 
Специальная военная операция на УкраинеЯн ГагинВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала