https://ria.ru/20230921/spetsoperatsiya-1897690034.html

Российские войска уничтожили пункт боепитания ВСУ под Синьковкой

Российские войска уничтожили пункт боепитания ВСУ под Синьковкой - РИА Новости, 21.09.2023

Российские войска уничтожили пункт боепитания ВСУ под Синьковкой

Вооруженные силы России уничтожили пункт боепитания ВСУ под Синьковкой на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад"... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T05:03

2023-09-21T05:03

2023-09-21T05:05

специальная военная операция на украине

ян гагин

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили пункт боепитания ВСУ под Синьковкой на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский."На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Запад" поражена живая сила и техника 14-й и 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад и подразделений территориальной обороны в районе Синьковка, Кисловка, Берестовое… Уничтожен пункт боепитания 115-й механизированной бригады в районе Синьковка", — сказал он.Синьковка находится в нескольких километрах северо-восточнее Купянска. Бои за нее начались еще в августе и продолжаются до сих пор.Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил РИА Новости, что на Купянском направлении российские военные "взяли хороший темп наступления".

https://ria.ru/20230920/ukraina-1897580901.html

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ян гагин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность