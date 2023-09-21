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Российские войска уничтожили пункт боепитания ВСУ под Синьковкой
Российские войска уничтожили пункт боепитания ВСУ под Синьковкой - РИА Новости, 21.09.2023
Российские войска уничтожили пункт боепитания ВСУ под Синьковкой
Вооруженные силы России уничтожили пункт боепитания ВСУ под Синьковкой на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад"... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T05:03
2023-09-21T05:03
2023-09-21T05:05
специальная военная операция на украине
ян гагин
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили пункт боепитания ВСУ под Синьковкой на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский."На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Запад" поражена живая сила и техника 14-й и 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад и подразделений территориальной обороны в районе Синьковка, Кисловка, Берестовое… Уничтожен пункт боепитания 115-й механизированной бригады в районе Синьковка", — сказал он.Синьковка находится в нескольких километрах северо-восточнее Купянска. Бои за нее начались еще в августе и продолжаются до сих пор.Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил РИА Новости, что на Купянском направлении российские военные "взяли хороший темп наступления".
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897580901.html
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ян гагин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ян Гагин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска уничтожили пункт боепитания ВСУ под Синьковкой
МО: российские войска уничтожили пункт боепитания ВСУ под Синьковкой