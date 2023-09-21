https://ria.ru/20230921/soglashenie-1897759984.html

Представитель армян Карабаха заявил об отсутствии соглашения с Баку

Представитель армян Карабаха заявил об отсутствии соглашения с Баку - РИА Новости, 21.09.2023

Представитель армян Карабаха заявил об отсутствии соглашения с Баку

Представитель армян Карабаха Давид Бабаян по итогам встречи в Евлахе заявил агентству Рейтер, что окончательного соглашения с Баку нет, нужно согласовывать... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T13:25

2023-09-21T13:25

2023-09-21T16:40

ситуация в нагорном карабахе

в мире

азербайджан

армения

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Представитель армян Карабаха Давид Бабаян по итогам встречи в Евлахе заявил агентству Рейтер, что окончательного соглашения с Баку нет, нужно согласовывать детали.Ранее в четверг в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта завершилась встреча делегации Азербайджана с представителями армян Карабаха. На переговорах обсуждались вопросы реинтеграции проживающих в регионе армян в состав единого государства.Бабаян отметил, что армянское население Карабаха согласилось на прекращение огня с Баку, но условия еще необходимо проработать. "У нас есть договоренность о прекращении военных действий, но мы ожидаем окончательного соглашения. Переговоры идут", - отметил Бабаян.Ранее помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев заявил, что Баку выступает за нормализацию отношений с Арменией, его целью является мирная интеграция карабахских армян.Азербайджан 19 сентября начал военную операцию в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

азербайджан

армения

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ситуация в нагорном карабахе, в мире, азербайджан, армения