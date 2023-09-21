Представитель армян Карабаха заявил об отсутствии соглашения с Баку
Представитель армян Карабаха заявил об отсутствии итогового соглашения с Баку
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВстреча представителей Азербайджана с делегацией армян Карабаха в городе Евлах. 21 сентября 2023
Встреча представителей Азербайджана с делегацией армян Карабаха в городе Евлах. 21 сентября 2023
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Представитель армян Карабаха Давид Бабаян по итогам встречи в Евлахе заявил агентству Рейтер, что окончательного соглашения с Баку нет, нужно согласовывать детали.
Ранее в четверг в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта завершилась встреча делегации Азербайджана с представителями армян Карабаха. На переговорах обсуждались вопросы реинтеграции проживающих в регионе армян в состав единого государства.
Бабаян отметил, что армянское население Карабаха согласилось на прекращение огня с Баку, но условия еще необходимо проработать. "У нас есть договоренность о прекращении военных действий, но мы ожидаем окончательного соглашения. Переговоры идут", - отметил Бабаян.
Ранее помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев заявил, что Баку выступает за нормализацию отношений с Арменией, его целью является мирная интеграция карабахских армян.
Азербайджан 19 сентября начал военную операцию в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.