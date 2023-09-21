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В Болгарии депутаты попытались снести леса вокруг памятника Советской армии - РИА Новости, 21.09.2023
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20:12 21.09.2023 (обновлено: 21:27 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/sofiya-1897881010.html
В Болгарии депутаты попытались снести леса вокруг памятника Советской армии
В Болгарии депутаты попытались снести леса вокруг памятника Советской армии - РИА Новости, 21.09.2023
В Болгарии депутаты попытались снести леса вокруг памятника Советской армии
Депутаты болгарской партии "Возрождение" столкнулись с полицией, пытаясь снести леса, установленные вокруг памятника Советской армии в городе София, сообщило... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T20:12
2023-09-21T21:27
в мире
софия (город)
болгария
возрождение
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Депутаты болгарской партии "Возрождение" столкнулись с полицией, пытаясь снести леса, установленные вокруг памятника Советской армии в городе София, сообщило болгарское национальное телевидение (БНТ). "Акция протеста, организованная партией "Возрождение", переросла в столкновение с полицией в центре Софии. Демонстранты снесли строительные леса и части забора вокруг памятника Советской армии", — передает БНТ. По данным болгарского национального телевидения, полиция со щитами оттесняла протестующих от забора, установленного вокруг памятника, но некоторым депутатам удалось зайти за него. По информации телевидения, протестующие требуют отставки правительства. "Мы показали, что если захотим, то можем убрать это незаконное ограждение. Мы &lt;...&gt; заявляем, что не позволим фашизму пройти через Болгарию второй раз. Мы не позволим никому глумиться над исторической памятью болгарского народа", — цитирует телевидение лидера "Возрождения" Костадина Костадинова. БНТ в минувшую пятницу сообщало, что депутаты Болгарской социалистической партии (БСП) и партии "Возрождение" препятствовали возведению строительных лесов вокруг памятника Советской армии в городе София, попросив власти предоставить документы, разрешающие установку лесов.В начале августа правительство Болгарии изменило имущественный статус мемориального комплекса "Памятник Советской армии". Решение совмина означает, что муниципалитет Софии сможет распоряжаться памятником и землей вокруг него, что ранее было невозможно из-за статуса "общественной государственной собственности". Памятник Советской армии был установлен в Софии в 1954 году. С 1993 года городские власти предпринимали попытки демонтажа монумента.
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897821358.html
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софия (город)
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в мире, софия (город), болгария, возрождение
В мире, София (город), Болгария, Возрождение
В Болгарии депутаты попытались снести леса вокруг памятника Советской армии

Депутаты "Возрождения" пытались снести леса у памятника Советской армии в Софии

© Фото : партия "Възраждане"Депутаты болгарской партии "Возрождение"
Депутаты болгарской партии Возрождение - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Фото : партия "Възраждане"
Депутаты болгарской партии "Возрождение"
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Депутаты болгарской партии "Возрождение" столкнулись с полицией, пытаясь снести леса, установленные вокруг памятника Советской армии в городе София, сообщило болгарское национальное телевидение (БНТ).
"Акция протеста, организованная партией "Возрождение", переросла в столкновение с полицией в центре Софии. Демонстранты снесли строительные леса и части забора вокруг памятника Советской армии", — передает БНТ.
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По данным болгарского национального телевидения, полиция со щитами оттесняла протестующих от забора, установленного вокруг памятника, но некоторым депутатам удалось зайти за него. По информации телевидения, протестующие требуют отставки правительства.
"Мы показали, что если захотим, то можем убрать это незаконное ограждение. Мы <...> заявляем, что не позволим фашизму пройти через Болгарию второй раз. Мы не позволим никому глумиться над исторической памятью болгарского народа", — цитирует телевидение лидера "Возрождения" Костадина Костадинова.
БНТ в минувшую пятницу сообщало, что депутаты Болгарской социалистической партии (БСП) и партии "Возрождение" препятствовали возведению строительных лесов вокруг памятника Советской армии в городе София, попросив власти предоставить документы, разрешающие установку лесов.
В начале августа правительство Болгарии изменило имущественный статус мемориального комплекса "Памятник Советской армии". Решение совмина означает, что муниципалитет Софии сможет распоряжаться памятником и землей вокруг него, что ранее было невозможно из-за статуса "общественной государственной собственности".
Памятник Советской армии был установлен в Софии в 1954 году. С 1993 года городские власти предпринимали попытки демонтажа монумента.
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