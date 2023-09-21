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Снаряд ВСУ уничтожил квартиру в жилом доме в Макеевке

Снаряд ВСУ уничтожил квартиру в жилом доме в Макеевке - РИА Новости, 21.09.2023

Снаряд ВСУ уничтожил квартиру в жилом доме в Макеевке

Снаряд ВСУ уничтожил квартиру в жилом доме в Макеевке, побиты окна в соседних домах, в результате обстрела ранен мужчина, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T19:54

2023-09-21T19:54

2023-09-21T20:15

жилье

макеевка

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

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МАКЕЕВКА, 21 сен - РИА Новости. Снаряд ВСУ уничтожил квартиру в жилом доме в Макеевке, побиты окна в соседних домах, в результате обстрела ранен мужчина, передаёт корреспондент РИА Новости. "Был свист, прилет. Если бы не очередь в магазине, я бы здесь лежал. Спустился вниз - дырка и стекла ... Подошёл к первому подъезду, там мужчину ранило ... Получается, отрикошетило от гаражей, разорвало ему ногу ... перелом", - рассказал местный житель Дмитрий. По его словам, после попадания первого снаряда сразу приехала "скорая", но уже через 9 минут поблизости был прилёт второго снаряда. Под ударом ВСУ оказалось одно из оживлённых мест в Червоногвардейском районе Макеевки, рассказала журналистам местная жительница Лариса. По её словам, в квартире, в которую влетел снаряд, уже долго время никто не живёт, хозяева находятся в Крыму. Женщина также отметила, что также разбитый обстрелом микроавтобус у дома её соседи ремонтировали накануне, а вечером перед обстрелом собирались продолжить ремонт. "Здесь всё время люди, это чудо, что никого не было (в момент обстрела - ред.)", - добавила она.

https://ria.ru/20230911/tanki-1895058397.html

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Последствия обстрела жилого дома в Макеевке Последствия обстрела жилого дома в Макеевке 2023-09-21T19:54 true PT1M17S

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жилье, макеевка, вооруженные силы украины, происшествия