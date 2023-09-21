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Снаряд ВСУ уничтожил квартиру в жилом доме в Макеевке - РИА Новости, 21.09.2023
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19:54 21.09.2023 (обновлено: 20:15 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/snaryad-1897877919.html
Снаряд ВСУ уничтожил квартиру в жилом доме в Макеевке
Снаряд ВСУ уничтожил квартиру в жилом доме в Макеевке - РИА Новости, 21.09.2023
Снаряд ВСУ уничтожил квартиру в жилом доме в Макеевке
Снаряд ВСУ уничтожил квартиру в жилом доме в Макеевке, побиты окна в соседних домах, в результате обстрела ранен мужчина, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T19:54
2023-09-21T20:15
жилье
макеевка
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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МАКЕЕВКА, 21 сен - РИА Новости. Снаряд ВСУ уничтожил квартиру в жилом доме в Макеевке, побиты окна в соседних домах, в результате обстрела ранен мужчина, передаёт корреспондент РИА Новости. "Был свист, прилет. Если бы не очередь в магазине, я бы здесь лежал. Спустился вниз - дырка и стекла ... Подошёл к первому подъезду, там мужчину ранило ... Получается, отрикошетило от гаражей, разорвало ему ногу ... перелом", - рассказал местный житель Дмитрий. По его словам, после попадания первого снаряда сразу приехала "скорая", но уже через 9 минут поблизости был прилёт второго снаряда. Под ударом ВСУ оказалось одно из оживлённых мест в Червоногвардейском районе Макеевки, рассказала журналистам местная жительница Лариса. По её словам, в квартире, в которую влетел снаряд, уже долго время никто не живёт, хозяева находятся в Крыму. Женщина также отметила, что также разбитый обстрелом микроавтобус у дома её соседи ремонтировали накануне, а вечером перед обстрелом собирались продолжить ремонт. "Здесь всё время люди, это чудо, что никого не было (в момент обстрела - ред.)", - добавила она.
https://ria.ru/20230911/tanki-1895058397.html
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Последствия обстрела жилого дома в Макеевке
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жилье, макеевка, вооруженные силы украины, происшествия
Жилье, Макеевка, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Снаряд ВСУ уничтожил квартиру в жилом доме в Макеевке

Снаряд ВСУ уничтожил квартиру в жилом доме в Макеевке

Читать ria.ru в
МАКЕЕВКА, 21 сен - РИА Новости. Снаряд ВСУ уничтожил квартиру в жилом доме в Макеевке, побиты окна в соседних домах, в результате обстрела ранен мужчина, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Был свист, прилет. Если бы не очередь в магазине, я бы здесь лежал. Спустился вниз - дырка и стекла ... Подошёл к первому подъезду, там мужчину ранило ... Получается, отрикошетило от гаражей, разорвало ему ногу ... перелом", - рассказал местный житель Дмитрий.
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По его словам, после попадания первого снаряда сразу приехала "скорая", но уже через 9 минут поблизости был прилёт второго снаряда.
Под ударом ВСУ оказалось одно из оживлённых мест в Червоногвардейском районе Макеевки, рассказала журналистам местная жительница Лариса.
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По её словам, в квартире, в которую влетел снаряд, уже долго время никто не живёт, хозяева находятся в Крыму.
Женщина также отметила, что также разбитый обстрелом микроавтобус у дома её соседи ремонтировали накануне, а вечером перед обстрелом собирались продолжить ремонт. "Здесь всё время люди, это чудо, что никого не было (в момент обстрела - ред.)", - добавила она.
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