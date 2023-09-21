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Финские профсоюзы проведут серию акций против правительства - РИА Новости, 21.09.2023
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17:51 21.09.2023 (обновлено: 17:53 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/smi-1897851318.html
Финские профсоюзы проведут серию акций против правительства
Финские профсоюзы проведут серию акций против правительства - РИА Новости, 21.09.2023
Финские профсоюзы проведут серию акций против правительства
Центральное объединение профсоюзов Финляндии SAK объявило о серии акций против правительства и планируемых сокращений, сообщает в четверг общественная... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T17:51
2023-09-21T17:53
в мире
финляндия
петтери орпо
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 сен — РИА Новости. Центральное объединение профсоюзов Финляндии SAK объявило о серии акций против правительства и планируемых сокращений, сообщает в четверг общественная телерадиовещательная корпорация YLE. Речь о всеобщей забастовке не идет, в SAK входят 17 профсоюзов, представляющих промышленность, публичный сектор, сферы транспорта, логистики, строительства, услуг и культуры. "Центральное объединение профсоюзов SAK объявило о серии акций против правительства и планируемых сокращений, а также реформ, которые затронут наемных работников", - говорится в сообщении. Среди намеченных акций: марши, демонстрации и другие мероприятия, направленные на выражение мнения. Первая акция протеста запланирована на 26 сентября. Затем акции будут проходить в течение трех недель по всей стране, три дня в неделю, уточняется в сообщении. Ранее правительство Петтери Орпо внесло в правительственную программу на срок своих полномочий до 2027 года, ряд пунктов, значительно ухудшающих положение наемных сотрудников в стране, среди них: упрощение увольнения, изменение правил оплаты больничного листа и ряд других.
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897527604.html
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в мире, финляндия, петтери орпо
В мире, Финляндия, Петтери Орпо
Финские профсоюзы проведут серию акций против правительства

YLE: профсоюзы Финляндии проведут серию акций против правительства

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки
Вид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 сен — РИА Новости. Центральное объединение профсоюзов Финляндии SAK объявило о серии акций против правительства и планируемых сокращений, сообщает в четверг общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
Речь о всеобщей забастовке не идет, в SAK входят 17 профсоюзов, представляющих промышленность, публичный сектор, сферы транспорта, логистики, строительства, услуг и культуры.
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20 сентября, 13:36
"Центральное объединение профсоюзов SAK объявило о серии акций против правительства и планируемых сокращений, а также реформ, которые затронут наемных работников", - говорится в сообщении.
Среди намеченных акций: марши, демонстрации и другие мероприятия, направленные на выражение мнения.
Первая акция протеста запланирована на 26 сентября. Затем акции будут проходить в течение трех недель по всей стране, три дня в неделю, уточняется в сообщении.
Ранее правительство Петтери Орпо внесло в правительственную программу на срок своих полномочий до 2027 года, ряд пунктов, значительно ухудшающих положение наемных сотрудников в стране, среди них: упрощение увольнения, изменение правил оплаты больничного листа и ряд других.
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