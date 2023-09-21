https://ria.ru/20230921/smi-1897851318.html

Финские профсоюзы проведут серию акций против правительства

Финские профсоюзы проведут серию акций против правительства - РИА Новости, 21.09.2023

Финские профсоюзы проведут серию акций против правительства

Центральное объединение профсоюзов Финляндии SAK объявило о серии акций против правительства и планируемых сокращений, сообщает в четверг общественная... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T17:51

2023-09-21T17:51

2023-09-21T17:53

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петтери орпо

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ХЕЛЬСИНКИ, 21 сен — РИА Новости. Центральное объединение профсоюзов Финляндии SAK объявило о серии акций против правительства и планируемых сокращений, сообщает в четверг общественная телерадиовещательная корпорация YLE. Речь о всеобщей забастовке не идет, в SAK входят 17 профсоюзов, представляющих промышленность, публичный сектор, сферы транспорта, логистики, строительства, услуг и культуры. "Центральное объединение профсоюзов SAK объявило о серии акций против правительства и планируемых сокращений, а также реформ, которые затронут наемных работников", - говорится в сообщении. Среди намеченных акций: марши, демонстрации и другие мероприятия, направленные на выражение мнения. Первая акция протеста запланирована на 26 сентября. Затем акции будут проходить в течение трех недель по всей стране, три дня в неделю, уточняется в сообщении. Ранее правительство Петтери Орпо внесло в правительственную программу на срок своих полномочий до 2027 года, ряд пунктов, значительно ухудшающих положение наемных сотрудников в стране, среди них: упрощение увольнения, изменение правил оплаты больничного листа и ряд других.

https://ria.ru/20230920/ukraina-1897527604.html

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в мире, финляндия, петтери орпо