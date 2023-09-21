https://ria.ru/20230921/smi-1897701348.html

Интернет-ресурсы в Крыму подверглись масштабной кибератаке

Интернет-ресурсы в Крыму подверглись масштабной кибератаке - РИА Новости, 21.09.2023

Интернет-ресурсы в Крыму подверглись масштабной кибератаке

Масштабная кибератака идет на крымские интернет-ресурсы, некоторые сайты госорганов и СМИ могут работать с перебоями, сообщил советник главы Крыма по... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T08:57

2023-09-21T08:57

2023-09-21T09:06

республика крым

россия

кибератаки

олег крючков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Масштабная кибератака идет на крымские интернет-ресурсы, некоторые сайты госорганов и СМИ могут работать с перебоями, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков."На крымские интернет-ресурсы ведется масштабная кибератака. Некоторые сайты госорганов и СМИ могут работать с перебоями", - написал Крючков в своем телеграм-канале.Он также принес извинения за временные неудобства.

https://ria.ru/20230919/ii-1897313925.html

республика крым

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республика крым, россия, кибератаки, олег крючков