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Интернет-ресурсы в Крыму подверглись масштабной кибератаке
Интернет-ресурсы в Крыму подверглись масштабной кибератаке - РИА Новости, 21.09.2023
Интернет-ресурсы в Крыму подверглись масштабной кибератаке
Масштабная кибератака идет на крымские интернет-ресурсы, некоторые сайты госорганов и СМИ могут работать с перебоями, сообщил советник главы Крыма по... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T08:57
2023-09-21T08:57
2023-09-21T09:06
республика крым
россия
кибератаки
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Масштабная кибератака идет на крымские интернет-ресурсы, некоторые сайты госорганов и СМИ могут работать с перебоями, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков."На крымские интернет-ресурсы ведется масштабная кибератака. Некоторые сайты госорганов и СМИ могут работать с перебоями", - написал Крючков в своем телеграм-канале.Он также принес извинения за временные неудобства.
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республика крым, россия, кибератаки, олег крючков
Республика Крым, Россия, Кибератаки, Олег Крючков
Интернет-ресурсы в Крыму подверглись масштабной кибератаке
Крючков: сайты госорганов и СМИ могут работать с перебоями из-за кибератаки