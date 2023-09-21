https://ria.ru/20230921/slivki-1897691521.html

Роскачество выявило недолив в сливках у двух марок

Роскачество выявило недолив в сливках у двух марок - РИА Новости, 21.09.2023

Роскачество выявило недолив в сливках у двух марок

Роскачество выявило недолив в сливках у двух торговых марок - "Белый город" и "Станция молочная", при этом у большинства из исследуемых марок никаких нарушений... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T05:53

2023-09-21T05:53

2023-09-21T05:53

россия

белоруссия

роскачество

вкусвилл

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151229/49/1512294949_0:203:3086:1939_1920x0_80_0_0_d4615b35c2aadbb1cfd4318769368363.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Роскачество выявило недолив в сливках у двух торговых марок - "Белый город" и "Станция молочная", при этом у большинства из исследуемых марок никаких нарушений не обнаружено, следует из данных организации, имеющихся у РИА Новости. "Еще одна проблема - недолив. Данное нарушение выявлено в сливках двух торговых марок - "Белый город" и "Станция молочная", - говорится в исследовании, которое затронуло 18 торговых марок из России и две из Белоруссии. При этом продукция торговых марок "Эконива", "Вкуснотеево", "Большая кружка", Campina, "ВкусВилл", Parmalat, "Простоквашино", "Брянский Молочный Комбинат", "Село Зеленое", "Домик в деревне", "Петмол", "Альпенгурт" и "Свитлогорье" не имела нарушений и недочетов и была "признана экспертами высококачественной", уточняется в исследовании. Отмечается, что, согласно ГОСТ и Техническому регламенту, при оценке вкуса и запаха допускается привкус кипячения - его выявили у четырех торговых марок. "Хотя наличие подобного привкуса не является нарушением и допустимо, претендовать на российский Знак качества эти торговые марки не могут", - добавили там. Сливки еще одной торговой марки "Моя цена" имели легкий запах и привкус окисленного жира, а это, по словам организации, не соответствует ни ГОСТ, ни техническому регламенту. Роскачество сообщило, что производители сливок, у которых были выявлены недочеты по части привкуса кипячения, сообщили о проделанной работе: производитель марки "Зеленая линия" и торговая сеть "Перекресток" проводят работу по выяснению обстоятельств, а производители марок "Лента" и "Светаево" пообещали принять дополнительные меры в отношении поставщиков сырья. "Следов жизнедеятельности плесневых грибов в сливках не обнаружено, токсичного меламина в образцах также нет. Чтобы оценить, не занесена ли в продукт кишечная палочка и другие патогены, эксперты выдерживали сливки в течение пяти дней при температуре 37 градусов. В результате сливки не изменились ни по консистенции, ни во внешнем виде, не прокисли, не появилось никаких признаков порчи. Такое исследование показало "чистоту" и безопасность продукции, соответствие промышленной стерильности", - прокомментировали там итоги по всем исследуемым маркам.

https://ria.ru/20230817/ulovki-1890525547.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, роскачество, вкусвилл, общество