https://ria.ru/20230921/slivki-1897691521.html
Роскачество выявило недолив в сливках у двух марок
Роскачество выявило недолив в сливках у двух марок - РИА Новости, 21.09.2023
Роскачество выявило недолив в сливках у двух марок
Роскачество выявило недолив в сливках у двух торговых марок - "Белый город" и "Станция молочная", при этом у большинства из исследуемых марок никаких нарушений... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T05:53
2023-09-21T05:53
2023-09-21T05:53
россия
белоруссия
роскачество
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Роскачество выявило недолив в сливках у двух торговых марок - "Белый город" и "Станция молочная", при этом у большинства из исследуемых марок никаких нарушений не обнаружено, следует из данных организации, имеющихся у РИА Новости. "Еще одна проблема - недолив. Данное нарушение выявлено в сливках двух торговых марок - "Белый город" и "Станция молочная", - говорится в исследовании, которое затронуло 18 торговых марок из России и две из Белоруссии. При этом продукция торговых марок "Эконива", "Вкуснотеево", "Большая кружка", Campina, "ВкусВилл", Parmalat, "Простоквашино", "Брянский Молочный Комбинат", "Село Зеленое", "Домик в деревне", "Петмол", "Альпенгурт" и "Свитлогорье" не имела нарушений и недочетов и была "признана экспертами высококачественной", уточняется в исследовании. Отмечается, что, согласно ГОСТ и Техническому регламенту, при оценке вкуса и запаха допускается привкус кипячения - его выявили у четырех торговых марок. "Хотя наличие подобного привкуса не является нарушением и допустимо, претендовать на российский Знак качества эти торговые марки не могут", - добавили там. Сливки еще одной торговой марки "Моя цена" имели легкий запах и привкус окисленного жира, а это, по словам организации, не соответствует ни ГОСТ, ни техническому регламенту. Роскачество сообщило, что производители сливок, у которых были выявлены недочеты по части привкуса кипячения, сообщили о проделанной работе: производитель марки "Зеленая линия" и торговая сеть "Перекресток" проводят работу по выяснению обстоятельств, а производители марок "Лента" и "Светаево" пообещали принять дополнительные меры в отношении поставщиков сырья. "Следов жизнедеятельности плесневых грибов в сливках не обнаружено, токсичного меламина в образцах также нет. Чтобы оценить, не занесена ли в продукт кишечная палочка и другие патогены, эксперты выдерживали сливки в течение пяти дней при температуре 37 градусов. В результате сливки не изменились ни по консистенции, ни во внешнем виде, не прокисли, не появилось никаких признаков порчи. Такое исследование показало "чистоту" и безопасность продукции, соответствие промышленной стерильности", - прокомментировали там итоги по всем исследуемым маркам.
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россия, белоруссия, роскачество, вкусвилл, общество
Россия, Белоруссия, Роскачество, ВкусВилл, Общество
Роскачество выявило недолив в сливках у двух марок
Роскачество выявило недолив в сливках у двух торговых марок
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Роскачество выявило недолив в сливках у двух торговых марок - "Белый город" и "Станция молочная", при этом у большинства из исследуемых марок никаких нарушений не обнаружено, следует из данных организации, имеющихся у РИА Новости.
«
"Еще одна проблема - недолив. Данное нарушение выявлено в сливках двух торговых марок - "Белый город" и "Станция молочная", - говорится в исследовании, которое затронуло 18 торговых марок из России и две из Белоруссии.
При этом продукция торговых марок "Эконива", "Вкуснотеево", "Большая кружка", Campina, "ВкусВилл
", Parmalat, "Простоквашино", "Брянский Молочный Комбинат", "Село Зеленое", "Домик в деревне", "Петмол", "Альпенгурт" и "Свитлогорье" не имела нарушений и недочетов и была "признана экспертами высококачественной", уточняется в исследовании.
Отмечается, что, согласно ГОСТ и Техническому регламенту, при оценке вкуса и запаха допускается привкус кипячения - его выявили у четырех торговых марок. "Хотя наличие подобного привкуса не является нарушением и допустимо, претендовать на российский Знак качества эти торговые марки не могут", - добавили там. Сливки еще одной торговой марки "Моя цена" имели легкий запах и привкус окисленного жира, а это, по словам организации, не соответствует ни ГОСТ, ни техническому регламенту.
Роскачество сообщило, что производители сливок, у которых были выявлены недочеты по части привкуса кипячения, сообщили о проделанной работе: производитель марки "Зеленая линия" и торговая сеть "Перекресток" проводят работу по выяснению обстоятельств, а производители марок "Лента" и "Светаево" пообещали принять дополнительные меры в отношении поставщиков сырья.
"Следов жизнедеятельности плесневых грибов в сливках не обнаружено, токсичного меламина в образцах также нет. Чтобы оценить, не занесена ли в продукт кишечная палочка и другие патогены, эксперты выдерживали сливки в течение пяти дней при температуре 37 градусов. В результате сливки не изменились ни по консистенции, ни во внешнем виде, не прокисли, не появилось никаких признаков порчи. Такое исследование показало "чистоту" и безопасность продукции, соответствие промышленной стерильности", - прокомментировали там итоги по всем исследуемым маркам.
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