Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области нашли тела психиатра и его сына - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 21.09.2023 (обновлено: 15:13 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/sk-1897792121.html
В Свердловской области нашли тела психиатра и его сына
В Свердловской области нашли тела психиатра и его сына - РИА Новости, 21.09.2023
В Свердловской области нашли тела психиатра и его сына
Тела психиатра Николая Макроцкого и его сына обнаружены в квартире в городе Березовском Свердловской области, подтвердили РИА Новости в региональных управлениях РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T15:10
2023-09-21T15:13
происшествия
свердловская область
березовский
валерий горелых
александр шульга
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Тела психиатра Николая Макроцкого и его сына обнаружены в квартире в городе Березовском Свердловской области, подтвердили РИА Новости в региональных управлениях СК и МВД. "Сообщение в полицию о данном ЧП поступило по линии 112 в дежурную часть полиции Березовского от старшего сына главы семьи. Следов применения холодного и огнестрельного оружия сыщики не обнаружили. Собранные по данному факту материалы полиция для принятия процессуального решения направила в органы СКР", – сказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Как отметил старший помощник руководителя СУСК по Свердловской области Александр Шульга, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, "проводится комплекс мероприятий". Николай Макроцкий работал врачом-психиатром в Березовской центральной городской больнице, по данным местных СМИ, был весьма известным и уважаемым в городе и за его пределами специалистом.
https://ria.ru/20230914/predmet-1896247947.html
https://ria.ru/20230921/gd-1897780604.html
свердловская область
березовский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, свердловская область, березовский, валерий горелых, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Свердловская область, Березовский, Валерий Горелых, Александр Шульга, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Свердловской области нашли тела психиатра и его сына

СК: в Свердловской области нашли тела психиатра и его сына в квартире

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Тела психиатра Николая Макроцкого и его сына обнаружены в квартире в городе Березовском Свердловской области, подтвердили РИА Новости в региональных управлениях СК и МВД.
"Сообщение в полицию о данном ЧП поступило по линии 112 в дежурную часть полиции Березовского от старшего сына главы семьи. Следов применения холодного и огнестрельного оружия сыщики не обнаружили. Собранные по данному факту материалы полиция для принятия процессуального решения направила в органы СКР", – сказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
В Тульской области обнаружили взрывоопасный предмет
14 сентября, 09:07
Как отметил старший помощник руководителя СУСК по Свердловской области Александр Шульга, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, "проводится комплекс мероприятий".
Николай Макроцкий работал врачом-психиатром в Березовской центральной городской больнице, по данным местных СМИ, был весьма известным и уважаемым в городе и за его пределами специалистом.
Михаил Делягин - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Депутат ГД обратится в ФСБ, МВД, СК и ГП из-за утечки данных с Госуслуг
Вчера, 14:40
 
ПроисшествияСвердловская областьБерезовскийВалерий ГорелыхАлександр ШульгаСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала