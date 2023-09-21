https://ria.ru/20230921/sk-1897792121.html

В Свердловской области нашли тела психиатра и его сына

В Свердловской области нашли тела психиатра и его сына - РИА Новости, 21.09.2023

В Свердловской области нашли тела психиатра и его сына

Тела психиатра Николая Макроцкого и его сына обнаружены в квартире в городе Березовском Свердловской области, подтвердили РИА Новости в региональных управлениях РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T15:10

2023-09-21T15:10

2023-09-21T15:13

происшествия

свердловская область

березовский

валерий горелых

александр шульга

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Тела психиатра Николая Макроцкого и его сына обнаружены в квартире в городе Березовском Свердловской области, подтвердили РИА Новости в региональных управлениях СК и МВД. "Сообщение в полицию о данном ЧП поступило по линии 112 в дежурную часть полиции Березовского от старшего сына главы семьи. Следов применения холодного и огнестрельного оружия сыщики не обнаружили. Собранные по данному факту материалы полиция для принятия процессуального решения направила в органы СКР", – сказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Как отметил старший помощник руководителя СУСК по Свердловской области Александр Шульга, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, "проводится комплекс мероприятий". Николай Макроцкий работал врачом-психиатром в Березовской центральной городской больнице, по данным местных СМИ, был весьма известным и уважаемым в городе и за его пределами специалистом.

https://ria.ru/20230914/predmet-1896247947.html

https://ria.ru/20230921/gd-1897780604.html

свердловская область

березовский

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происшествия, свердловская область, березовский, валерий горелых, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)