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В Свердловской области нашли тела психиатра и его сына
В Свердловской области нашли тела психиатра и его сына - РИА Новости, 21.09.2023
В Свердловской области нашли тела психиатра и его сына
Тела психиатра Николая Макроцкого и его сына обнаружены в квартире в городе Березовском Свердловской области, подтвердили РИА Новости в региональных управлениях РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T15:10
2023-09-21T15:10
2023-09-21T15:13
происшествия
свердловская область
березовский
валерий горелых
александр шульга
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Тела психиатра Николая Макроцкого и его сына обнаружены в квартире в городе Березовском Свердловской области, подтвердили РИА Новости в региональных управлениях СК и МВД. "Сообщение в полицию о данном ЧП поступило по линии 112 в дежурную часть полиции Березовского от старшего сына главы семьи. Следов применения холодного и огнестрельного оружия сыщики не обнаружили. Собранные по данному факту материалы полиция для принятия процессуального решения направила в органы СКР", – сказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Как отметил старший помощник руководителя СУСК по Свердловской области Александр Шульга, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, "проводится комплекс мероприятий". Николай Макроцкий работал врачом-психиатром в Березовской центральной городской больнице, по данным местных СМИ, был весьма известным и уважаемым в городе и за его пределами специалистом.
https://ria.ru/20230914/predmet-1896247947.html
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происшествия, свердловская область, березовский, валерий горелых, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Свердловская область, Березовский, Валерий Горелых, Александр Шульга, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Свердловской области нашли тела психиатра и его сына
СК: в Свердловской области нашли тела психиатра и его сына в квартире