https://ria.ru/20230921/sholts-1897710628.html

Ошеломляюще. Шольц сделал дерзкое заявление о Путине в ООН

Ошеломляюще. Шольц сделал дерзкое заявление о Путине в ООН - РИА Новости, 21.09.2023

Ошеломляюще. Шольц сделал дерзкое заявление о Путине в ООН

Канцлер Германии Олаф Шольц резко высказался о президенте России Владимире Путине во время выступления в ООН, пишет Die Welt. "Причина, по которой продолжаются... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T10:17

2023-09-21T10:17

2023-09-21T14:46

специальная военная операция на украине

в мире

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олаф шольц

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц резко высказался о президенте России Владимире Путине во время выступления в ООН, пишет Die Welt. "Причина, по которой продолжаются страдания на Украине и во всем мире, ошеломляюще проста: президент России хочет осуществить свой империалистический план по завоеванию суверенного соседа — Украины", — заявил Шольц. Он призвал Путина выполнить требование Генеральной Ассамблеи ООН о выводе своих войск.Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Как заявил Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что Москва не отказывается от переговоров по Украине, и, если США хотели бы, они могли дать команду Киеву пойти на это.

https://ria.ru/20230921/berbok-1897705285.html

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в мире, россия, олаф шольц, владимир путин, украина, москва, оон