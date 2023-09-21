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Ошеломляюще. Шольц сделал дерзкое заявление о Путине в ООН
Ошеломляюще. Шольц сделал дерзкое заявление о Путине в ООН - РИА Новости, 21.09.2023
Ошеломляюще. Шольц сделал дерзкое заявление о Путине в ООН
Канцлер Германии Олаф Шольц резко высказался о президенте России Владимире Путине во время выступления в ООН, пишет Die Welt. "Причина, по которой продолжаются... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T10:17
2023-09-21T10:17
2023-09-21T14:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
олаф шольц
владимир путин
украина
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оон
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц резко высказался о президенте России Владимире Путине во время выступления в ООН, пишет Die Welt. "Причина, по которой продолжаются страдания на Украине и во всем мире, ошеломляюще проста: президент России хочет осуществить свой империалистический план по завоеванию суверенного соседа — Украины", — заявил Шольц. Он призвал Путина выполнить требование Генеральной Ассамблеи ООН о выводе своих войск.Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Как заявил Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что Москва не отказывается от переговоров по Украине, и, если США хотели бы, они могли дать команду Киеву пойти на это.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Олаф Шольц, Владимир Путин, Украина, Москва, ООН
Ошеломляюще. Шольц сделал дерзкое заявление о Путине в ООН
Канцлер ФРГ Шольц обвинил президента России Путина в желании захватить Украину