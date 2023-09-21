https://ria.ru/20230921/serbiya-1897886206.html

"Жестоко напасть". Вучич на ГА ООН напомнил странам Запада об их ошибках

"Жестоко напасть". Вучич на ГА ООН напомнил странам Запада об их ошибках - РИА Новости, 21.09.2023

"Жестоко напасть". Вучич на ГА ООН напомнил странам Запада об их ошибках

Страны Запада нарушили в Косово правила ООН и напали на Сербию, но при этом пытаются обвинять в аналогичных действиях Россию, заявил в четверг президент Сербии... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T20:43

2023-09-21T20:43

2023-09-21T20:43

специальная военная операция на украине

в мире

сербия

россия

косово

владимир путин

александр вучич

нато

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ООН, 21 сен - РИА Новости. Страны Запада нарушили в Косово правила ООН и напали на Сербию, но при этом пытаются обвинять в аналогичных действиях Россию, заявил в четверг президент Сербии Александр Вучич, выступая на Генеральной ассамблее ООН. "Почти все крупные западные государства грубо нарушили Устав ООН и резолюцию 1244 Совбеза ООН, принятую в этой организации, отвергая и преступая все принципы, которые сейчас защищают. Это произошло 24 и 15 лет назад. Впервые в истории человечества 19 сильнейших стран приняли решение без участия и какого-либо решения Совбеза ООН жестоко напасть на суверенную страну в Европе, как они сказали, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу", - заявил Вучич в своем обращении на английском языке. Сербский президент отметил, что западные страны, осуждая действия России на Украине, забывают об аргументах, которые сами использовали для нападения на Сербию. При этом Вучич отметил, что Сербия в тот момент "не создавала угрозы для существования" какой-либо другой страны. Он также напомнил, что члены НАТО поддержали в 2008 году одностороннее провозглашение независимости Косово, хотя до этого утверждали, что косовский вопрос должен быть решен на основе устава ООН. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20230623/kosovo-1880061195.html

https://ria.ru/20230610/serbiya-1877047738.html

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в мире, сербия, россия, косово, владимир путин, александр вучич, нато, оон