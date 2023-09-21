Рейтинг@Mail.ru
"Жестоко напасть". Вучич на ГА ООН напомнил странам Запада об их ошибках - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:43 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/serbiya-1897886206.html
"Жестоко напасть". Вучич на ГА ООН напомнил странам Запада об их ошибках
"Жестоко напасть". Вучич на ГА ООН напомнил странам Запада об их ошибках - РИА Новости, 21.09.2023
"Жестоко напасть". Вучич на ГА ООН напомнил странам Запада об их ошибках
Страны Запада нарушили в Косово правила ООН и напали на Сербию, но при этом пытаются обвинять в аналогичных действиях Россию, заявил в четверг президент Сербии... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T20:43
2023-09-21T20:43
специальная военная операция на украине
в мире
сербия
россия
косово
владимир путин
александр вучич
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897885669_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b09a08482863062def5a588794138e8f.jpg
ООН, 21 сен - РИА Новости. Страны Запада нарушили в Косово правила ООН и напали на Сербию, но при этом пытаются обвинять в аналогичных действиях Россию, заявил в четверг президент Сербии Александр Вучич, выступая на Генеральной ассамблее ООН. "Почти все крупные западные государства грубо нарушили Устав ООН и резолюцию 1244 Совбеза ООН, принятую в этой организации, отвергая и преступая все принципы, которые сейчас защищают. Это произошло 24 и 15 лет назад. Впервые в истории человечества 19 сильнейших стран приняли решение без участия и какого-либо решения Совбеза ООН жестоко напасть на суверенную страну в Европе, как они сказали, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу", - заявил Вучич в своем обращении на английском языке. Сербский президент отметил, что западные страны, осуждая действия России на Украине, забывают об аргументах, которые сами использовали для нападения на Сербию. При этом Вучич отметил, что Сербия в тот момент "не создавала угрозы для существования" какой-либо другой страны. Он также напомнил, что члены НАТО поддержали в 2008 году одностороннее провозглашение независимости Косово, хотя до этого утверждали, что косовский вопрос должен быть решен на основе устава ООН. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230623/kosovo-1880061195.html
https://ria.ru/20230610/serbiya-1877047738.html
сербия
россия
косово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897885669_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_588cb1ca415d0ac607ca30bb18498a0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, россия, косово, владимир путин, александр вучич, нато, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сербия, Россия, Косово, Владимир Путин, Александр Вучич, НАТО, ООН
"Жестоко напасть". Вучич на ГА ООН напомнил странам Запада об их ошибках

Вучич в ответ на критику РФ Западом напомнил о нарушении устава ООН в Косово

© AP Photo / Richard DrewПрезидент Сербии Александр Вучич выступет на Генеральной Ассамблее ООН
Президент Сербии Александр Вучич выступет на Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Richard Drew
Президент Сербии Александр Вучич выступет на Генеральной Ассамблее ООН
Читать ria.ru в
ООН, 21 сен - РИА Новости. Страны Запада нарушили в Косово правила ООН и напали на Сербию, но при этом пытаются обвинять в аналогичных действиях Россию, заявил в четверг президент Сербии Александр Вучич, выступая на Генеральной ассамблее ООН.
«
"Почти все крупные западные государства грубо нарушили Устав ООН и резолюцию 1244 Совбеза ООН, принятую в этой организации, отвергая и преступая все принципы, которые сейчас защищают. Это произошло 24 и 15 лет назад. Впервые в истории человечества 19 сильнейших стран приняли решение без участия и какого-либо решения Совбеза ООН жестоко напасть на суверенную страну в Европе, как они сказали, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу", - заявил Вучич в своем обращении на английском языке.
Кордон миротворцев из миссии НАТО KFOR перед муниципалитетом Звечан - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
В Белграде призвали НАТО защитить сербов в Косово
23 июня, 17:31
Сербский президент отметил, что западные страны, осуждая действия России на Украине, забывают об аргументах, которые сами использовали для нападения на Сербию. При этом Вучич отметил, что Сербия в тот момент "не создавала угрозы для существования" какой-либо другой страны. Он также напомнил, что члены НАТО поддержали в 2008 году одностороннее провозглашение независимости Косово, хотя до этого утверждали, что косовский вопрос должен быть решен на основе устава ООН.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Запад "сломал" друга России. Украина получила новый источник силы
10 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСербияРоссияКосовоВладимир ПутинАлександр ВучичНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала