Переговоры по зерновой сделке рискуют зайти в тупик, сообщил источник
Источник: переговоры по возобновлению зерновой сделки рискуют зайти в тупик
© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна в порту Измаил
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил. Архивное фото
АНКАРА, 21 сен – РИА Новости. Переговорный процесс по возобновлению зерновой сделки рискует зайти в тупиковую ситуацию из-за позиций сторон, но Анкара продолжает свои усилия, сообщил РИА Новости источник в турецкой технической делегации.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не видит возможности достижения договоренности по черноморской инициативе с РФ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко, в свою очередь, подчеркнул, что это фактически признание неготовности Евросоюза выполнять обязательства, зафиксированные в части меморандума РФ-ООН.
"Риск того, что будет тупиковая ситуация, присутствует", - сказал собеседник агентства.
По его словам, тем не менее, турецкая сторона продолжает свои усилия.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.