https://ria.ru/20230921/sdelka-1897691829.html

Переговоры по зерновой сделке рискуют зайти в тупик, сообщил источник

Переговоры по зерновой сделке рискуют зайти в тупик, сообщил источник - РИА Новости, 21.09.2023

Переговоры по зерновой сделке рискуют зайти в тупик, сообщил источник

Переговорный процесс по возобновлению зерновой сделки рискует зайти в тупиковую ситуацию из-за позиций сторон, но Анкара продолжает свои усилия, сообщил РИА... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T06:03

2023-09-21T06:03

2023-09-21T06:09

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АНКАРА, 21 сен – РИА Новости. Переговорный процесс по возобновлению зерновой сделки рискует зайти в тупиковую ситуацию из-за позиций сторон, но Анкара продолжает свои усилия, сообщил РИА Новости источник в турецкой технической делегации. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не видит возможности достижения договоренности по черноморской инициативе с РФ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко, в свою очередь, подчеркнул, что это фактически признание неготовности Евросоюза выполнять обязательства, зафиксированные в части меморандума РФ-ООН. "Риск того, что будет тупиковая ситуация, присутствует", - сказал собеседник агентства. По его словам, тем не менее, турецкая сторона продолжает свои усилия. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230920/zerno-1897630021.html

https://ria.ru/20230920/zerno-1897558363.html

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россия, турция, зерновая сделка, оон, в мире