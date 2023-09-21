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Переговоры по зерновой сделке рискуют зайти в тупик, сообщил источник - РИА Новости, 21.09.2023
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06:03 21.09.2023 (обновлено: 06:09 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/sdelka-1897691829.html
Переговоры по зерновой сделке рискуют зайти в тупик, сообщил источник
Переговоры по зерновой сделке рискуют зайти в тупик, сообщил источник - РИА Новости, 21.09.2023
Переговоры по зерновой сделке рискуют зайти в тупик, сообщил источник
Переговорный процесс по возобновлению зерновой сделки рискует зайти в тупиковую ситуацию из-за позиций сторон, но Анкара продолжает свои усилия, сообщил РИА... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T06:03
2023-09-21T06:09
россия
турция
зерновая сделка
оон
в мире
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АНКАРА, 21 сен – РИА Новости. Переговорный процесс по возобновлению зерновой сделки рискует зайти в тупиковую ситуацию из-за позиций сторон, но Анкара продолжает свои усилия, сообщил РИА Новости источник в турецкой технической делегации. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не видит возможности достижения договоренности по черноморской инициативе с РФ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко, в свою очередь, подчеркнул, что это фактически признание неготовности Евросоюза выполнять обязательства, зафиксированные в части меморандума РФ-ООН. "Риск того, что будет тупиковая ситуация, присутствует", - сказал собеседник агентства. По его словам, тем не менее, турецкая сторона продолжает свои усилия. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230920/zerno-1897630021.html
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россия, турция, зерновая сделка, оон, в мире
Россия, Турция, Зерновая сделка, ООН, В мире
Переговоры по зерновой сделке рискуют зайти в тупик, сообщил источник

Источник: переговоры по возобновлению зерновой сделки рискуют зайти в тупик

© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна в порту Измаил
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил. Архивное фото
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АНКАРА, 21 сен – РИА Новости. Переговорный процесс по возобновлению зерновой сделки рискует зайти в тупиковую ситуацию из-за позиций сторон, но Анкара продолжает свои усилия, сообщил РИА Новости источник в турецкой технической делегации.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не видит возможности достижения договоренности по черноморской инициативе с РФ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко, в свою очередь, подчеркнул, что это фактически признание неготовности Евросоюза выполнять обязательства, зафиксированные в части меморандума РФ-ООН.
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"Риск того, что будет тупиковая ситуация, присутствует", - сказал собеседник агентства.
По его словам, тем не менее, турецкая сторона продолжает свои усилия.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
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