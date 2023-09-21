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Сотрудники СБУ массово продают свои квартиры в Луганске, сообщил источник - РИА Новости, 21.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:35 21.09.2023 (обновлено: 06:53 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/sbu-1897691106.html
Сотрудники СБУ массово продают свои квартиры в Луганске, сообщил источник
Сотрудники СБУ массово продают свои квартиры в Луганске, сообщил источник - РИА Новости, 21.09.2023
Сотрудники СБУ массово продают свои квартиры в Луганске, сообщил источник
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), жившие в Луганске до 2014 года, сейчас массово через недобросовестных местных риелторов и нотариусов пытаются... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T05:35
2023-09-21T06:53
специальная военная операция на украине
луганск
украина
луганская народная республика
служба безопасности украины
общество
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ЛУГАНСК, 21 сен — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), жившие в Луганске до 2014 года, сейчас массово через недобросовестных местных риелторов и нотариусов пытаются продать свои квартиры в региональном центре ЛНР и других городах республики, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. &quot;Сотрудники спецслужб Украины спешно пытаются через недобросовестных риелторов и нотариусов сбыть недвижимость в Луганске и в других городах ЛНР, несмотря на то что украинские власти утверждают, что скоро вернут территории республики&quot;, — сообщил источник.Он уточнил, что этой ситуацией активно пользуются мошенники, которые подделывают документы и продают их квартиры, нарушая действующее законодательство."Страдают от этих схем обычные граждане, которые передают деньги, и взамен получают сомнительные документы, по которым не могут быть полноценными хозяевами таких квартир. И это не единичный случай", — отметил источник. По его словам, сотрудники спецслужб Украины понимают, что ВСУ не вернут эти территории, поэтому и пытаются получить деньги.
https://ria.ru/20230921/oborona-1897680804.html
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луганск, украина, луганская народная республика, служба безопасности украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Украина, Луганская Народная Республика, Служба безопасности Украины, Общество
Сотрудники СБУ массово продают свои квартиры в Луганске, сообщил источник

Сотрудники СБУ массово пытаются продать свои квартиры в Луганске

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЛуганск
Луганск - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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ЛУГАНСК, 21 сен — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), жившие в Луганске до 2014 года, сейчас массово через недобросовестных местных риелторов и нотариусов пытаются продать свои квартиры в региональном центре ЛНР и других городах республики, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«

"Сотрудники спецслужб Украины спешно пытаются через недобросовестных риелторов и нотариусов сбыть недвижимость в Луганске и в других городах ЛНР, несмотря на то что украинские власти утверждают, что скоро вернут территории республики", — сообщил источник.

Он уточнил, что этой ситуацией активно пользуются мошенники, которые подделывают документы и продают их квартиры, нарушая действующее законодательство.
"Страдают от этих схем обычные граждане, которые передают деньги, и взамен получают сомнительные документы, по которым не могут быть полноценными хозяевами таких квартир. И это не единичный случай", — отметил источник.
По его словам, сотрудники спецслужб Украины понимают, что ВСУ не вернут эти территории, поэтому и пытаются получить деньги.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганскУкраинаЛуганская Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныОбщество
 
 
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