https://ria.ru/20230921/sbu-1897691106.html

Сотрудники СБУ массово продают свои квартиры в Луганске, сообщил источник

Сотрудники СБУ массово продают свои квартиры в Луганске, сообщил источник - РИА Новости, 21.09.2023

Сотрудники СБУ массово продают свои квартиры в Луганске, сообщил источник

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), жившие в Луганске до 2014 года, сейчас массово через недобросовестных местных риелторов и нотариусов пытаются... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T05:35

2023-09-21T05:35

2023-09-21T06:53

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ЛУГАНСК, 21 сен — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), жившие в Луганске до 2014 года, сейчас массово через недобросовестных местных риелторов и нотариусов пытаются продать свои квартиры в региональном центре ЛНР и других городах республики, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Сотрудники спецслужб Украины спешно пытаются через недобросовестных риелторов и нотариусов сбыть недвижимость в Луганске и в других городах ЛНР, несмотря на то что украинские власти утверждают, что скоро вернут территории республики", — сообщил источник.Он уточнил, что этой ситуацией активно пользуются мошенники, которые подделывают документы и продают их квартиры, нарушая действующее законодательство."Страдают от этих схем обычные граждане, которые передают деньги, и взамен получают сомнительные документы, по которым не могут быть полноценными хозяевами таких квартир. И это не единичный случай", — отметил источник. По его словам, сотрудники спецслужб Украины понимают, что ВСУ не вернут эти территории, поэтому и пытаются получить деньги.

https://ria.ru/20230921/oborona-1897680804.html

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луганск, украина, луганская народная республика, служба безопасности украины, общество