https://ria.ru/20230921/sanktsii-1897902325.html
Санкции стимулируют развитие России, заявил Путин
Санкции стимулируют развитие России, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2023
Санкции стимулируют развитие России, заявил Путин
Санкции в чем-то тормозят Россию, но в то же время стимулируют развитие, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T22:36
2023-09-21T22:36
2023-09-21T22:36
россия
владимир путин
экономика
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Санкции в чем-то тормозят Россию, но в то же время стимулируют развитие, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вот эти как после 2014 года, так и сейчас эти ограничения, которые в отношении нас вводят со стороны, они стимулируют развитие. Да, они где-то нас тормозят, где-то заставляют ранее принятые решения переносить, как мы говорим, по графику вправо, на более поздний срок, но тем не менее, появляются новые компетенции, появляются новые возможности", - сказал он на расширенном заседании президиума Госсовета РФ. Путин подчеркнул, что "без хорошо подготовленных кадров сделать будет ничего не возможно". "Все это для нас накладывается на еще одну проблему - проблему демографического характера. Все вы об этом хорошо знаете. Но и здесь существуют выходы, которые мы не сможем решить эффективно, если не будем применять современных средств производства, современных технологий. Если их будем применять, то такого количества рабочей силы нам может быть не потребуется. То есть не может быть, а точно не потребуется", - отметил глава государства. Путин добавил, что все это "увязывается в такой гордиев узел, который не обязательно рубить, мы можем его достаточно эффективно и изящно развязать". "Надо этой теме, теме подготовки кадров уделять постоянное внимание", - заключил президент.
https://ria.ru/20230906/sanktsii-1894582933.html
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Санкции стимулируют развитие России, заявил Путин
Путин: санкции в чем-то тормозят Россию, но при этом стимулируют развитие
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Санкции в чем-то тормозят Россию, но в то же время стимулируют развитие, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот эти как после 2014 года, так и сейчас эти ограничения, которые в отношении нас вводят со стороны, они стимулируют развитие. Да, они где-то нас тормозят, где-то заставляют ранее принятые решения переносить, как мы говорим, по графику вправо, на более поздний срок, но тем не менее, появляются новые компетенции, появляются новые возможности", - сказал он на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.
На Западе признали бессмысленность санкций против России
Путин подчеркнул, что "без хорошо подготовленных кадров сделать будет ничего не возможно".
"Все это для нас накладывается на еще одну проблему - проблему демографического характера. Все вы об этом хорошо знаете. Но и здесь существуют выходы, которые мы не сможем решить эффективно, если не будем применять современных средств производства, современных технологий. Если их будем применять, то такого количества рабочей силы нам может быть не потребуется. То есть не может быть, а точно не потребуется", - отметил глава государства.
Путин добавил, что все это "увязывается в такой гордиев узел, который не обязательно рубить, мы можем его достаточно эффективно и изящно развязать".
"Надо этой теме, теме подготовки кадров уделять постоянное внимание", - заключил президент.
Путин заявил, что санкции — это надолго