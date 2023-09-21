https://ria.ru/20230921/sanktsii-1897866654.html
Санкции не повлияли на проекты России и Бангладеш, заявили в Дакке
Санкции не повлияли на проекты России и Бангладеш, заявили в Дакке - РИА Новости, 21.09.2023
Санкции не повлияли на проекты России и Бангладеш, заявили в Дакке
Санкции стран Запада в отношении России не влияют на ход реализации ее совместных проектов с Бангладеш, заявил в интервью РИА Новости советник премьер-министра... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T18:54
2023-09-21T18:54
2023-09-21T19:24
бангладеш
аэс руппур
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
санкции в отношении россии
экономика
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ООН, 21 сен – РИА Новости. Санкции стран Запада в отношении России не влияют на ход реализации ее совместных проектов с Бангладеш, заявил в интервью РИА Новости советник премьер-министра южноазиатской страны по вопросам энергетики Тауфик-и-Элахи Чоудхури. "Наши (совместные) проекты не попадают под влияние санкций, о которых вы говорите", - сказал Чоудхури, находящийся в Нью-Йорке, где проходит неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Крупнейшим совместным проектом РФ и Бангладеш на сегодняшний день является строительство первой в азиатской стране АЭС "Руппур", которое ведется при участии госкорпорации "Росатом". Как заявил ранее глава компании Алексей Лихачев, реализация данного проекта входит в завершающую стадию. Советник премьер-министра также ответил на вопрос о том, могут ли введенные Западом односторонние ограничения отразиться в будущем на партнерстве РФ и Бангладеш. Как отметил Чоудхури, такого рода рестрикции представляют собой "геополитическую игру", которая "находится за гранью человеческого понимания". "Как развивающаяся страна мы хотим мира во всем мире. Конфликты, которые возникают временами, отражаются на экономике. Цены растут. К примеру, в Бангладеш, где страдают простые люди, ситуация развивается очень быстрыми темпами. Все, чего я как человек могу желать – это чтобы большие державы согласились на мир", - резюмировал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бангладеш, аэс руппур, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, санкции в отношении россии, экономика
Бангладеш, АЭС Руппур, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Санкции в отношении России, Экономика
Санкции не повлияли на проекты России и Бангладеш, заявили в Дакке
В Дакке заявили, что санкции не повлияли на совместные проекты РФ и Бангладеш
ООН, 21 сен – РИА Новости. Санкции стран Запада в отношении России не влияют на ход реализации ее совместных проектов с Бангладеш, заявил в интервью РИА Новости советник премьер-министра южноазиатской страны по вопросам энергетики Тауфик-и-Элахи Чоудхури.
«
"Наши (совместные) проекты не попадают под влияние санкций, о которых вы говорите", - сказал Чоудхури, находящийся в Нью-Йорке
, где проходит неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН
.
Крупнейшим совместным проектом РФ и Бангладеш на сегодняшний день является строительство первой в азиатской стране АЭС "Руппур
", которое ведется при участии госкорпорации "Росатом
". Как заявил ранее глава компании Алексей Лихачев
, реализация данного проекта входит в завершающую стадию.
Советник премьер-министра также ответил на вопрос о том, могут ли введенные Западом односторонние ограничения отразиться в будущем на партнерстве РФ и Бангладеш. Как отметил Чоудхури, такого рода рестрикции представляют собой "геополитическую игру", которая "находится за гранью человеческого понимания".
"Как развивающаяся страна мы хотим мира во всем мире. Конфликты, которые возникают временами, отражаются на экономике. Цены растут. К примеру, в Бангладеш, где страдают простые люди, ситуация развивается очень быстрыми темпами. Все, чего я как человек могу желать – это чтобы большие державы согласились на мир", - резюмировал собеседник агентства.
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