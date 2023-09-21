https://ria.ru/20230921/sanktsii-1897866654.html

Санкции не повлияли на проекты России и Бангладеш, заявили в Дакке

Санкции не повлияли на проекты России и Бангладеш, заявили в Дакке - РИА Новости, 21.09.2023

Санкции не повлияли на проекты России и Бангладеш, заявили в Дакке

Санкции стран Запада в отношении России не влияют на ход реализации ее совместных проектов с Бангладеш, заявил в интервью РИА Новости советник премьер-министра... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T18:54

2023-09-21T18:54

2023-09-21T19:24

бангладеш

аэс руппур

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

санкции в отношении россии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897872140_0:358:2998:2044_1920x0_80_0_0_7c401773145bd16bb4a8accf17f0faa9.jpg

ООН, 21 сен – РИА Новости. Санкции стран Запада в отношении России не влияют на ход реализации ее совместных проектов с Бангладеш, заявил в интервью РИА Новости советник премьер-министра южноазиатской страны по вопросам энергетики Тауфик-и-Элахи Чоудхури. "Наши (совместные) проекты не попадают под влияние санкций, о которых вы говорите", - сказал Чоудхури, находящийся в Нью-Йорке, где проходит неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Крупнейшим совместным проектом РФ и Бангладеш на сегодняшний день является строительство первой в азиатской стране АЭС "Руппур", которое ведется при участии госкорпорации "Росатом". Как заявил ранее глава компании Алексей Лихачев, реализация данного проекта входит в завершающую стадию. Советник премьер-министра также ответил на вопрос о том, могут ли введенные Западом односторонние ограничения отразиться в будущем на партнерстве РФ и Бангладеш. Как отметил Чоудхури, такого рода рестрикции представляют собой "геополитическую игру", которая "находится за гранью человеческого понимания". "Как развивающаяся страна мы хотим мира во всем мире. Конфликты, которые возникают временами, отражаются на экономике. Цены растут. К примеру, в Бангладеш, где страдают простые люди, ситуация развивается очень быстрыми темпами. Все, чего я как человек могу желать – это чтобы большие державы согласились на мир", - резюмировал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230907/zerno-1894810168.html

бангладеш

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бангладеш, аэс руппур, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, санкции в отношении россии, экономика