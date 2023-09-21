https://ria.ru/20230921/sanktsii-1897804164.html

МИД Венгрии пообещал блокировать любые санкции ЕС против российского атома

МИД Венгрии пообещал блокировать любые санкции ЕС против российского атома - РИА Новости, 21.09.2023

МИД Венгрии пообещал блокировать любые санкции ЕС против российского атома

Венгрия заблокирует любые попытки ЕС наложить санкции на российскую атомную отрасль, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T15:44

2023-09-21T15:44

2023-09-21T15:57

венгрия

россия

евросоюз

в мире

петер сийярто

санкции в отношении россии

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ООН, 21 сен - РИА Новости. Венгрия заблокирует любые попытки ЕС наложить санкции на российскую атомную отрасль, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Продолжаются попытки. Они не смогут. Потому что это будет противоречить нашим национальным интересам. И мы наложим вето на это", - сказал Сийярто.

https://ria.ru/20230908/uran-1894813013.html

венгрия

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

венгрия, россия, евросоюз, в мире, петер сийярто, санкции в отношении россии