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МИД Венгрии пообещал блокировать любые санкции ЕС против российского атома - РИА Новости, 21.09.2023
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15:44 21.09.2023 (обновлено: 15:57 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/sanktsii-1897804164.html
МИД Венгрии пообещал блокировать любые санкции ЕС против российского атома
МИД Венгрии пообещал блокировать любые санкции ЕС против российского атома - РИА Новости, 21.09.2023
МИД Венгрии пообещал блокировать любые санкции ЕС против российского атома
Венгрия заблокирует любые попытки ЕС наложить санкции на российскую атомную отрасль, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T15:44
2023-09-21T15:57
венгрия
россия
евросоюз
в мире
петер сийярто
санкции в отношении россии
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Венгрия заблокирует любые попытки ЕС наложить санкции на российскую атомную отрасль, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Продолжаются попытки. Они не смогут. Потому что это будет противоречить нашим национальным интересам. И мы наложим вето на это", - сказал Сийярто.
https://ria.ru/20230908/uran-1894813013.html
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венгрия, россия, евросоюз, в мире, петер сийярто, санкции в отношении россии
Венгрия, Россия, Евросоюз, В мире, Петер Сийярто, Санкции в отношении России
МИД Венгрии пообещал блокировать любые санкции ЕС против российского атома

Сийярто: Венгрия заблокирует любые попытки санкций ЕС против российского атома

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Венгрия заблокирует любые попытки ЕС наложить санкции на российскую атомную отрасль, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Продолжаются попытки. Они не смогут. Потому что это будет противоречить нашим национальным интересам. И мы наложим вето на это", - сказал Сийярто.
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ВенгрияРоссияЕвросоюзВ миреПетер СийяртоСанкции в отношении России
 
 
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