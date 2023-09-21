https://ria.ru/20230921/sanktsii-1897692202.html

В Ираке ищут пути обхода введенных против России санкций

В Ираке ищут пути обхода введенных против России санкций - РИА Новости, 21.09.2023

В Ираке ищут пути обхода введенных против России санкций

Ирак испытывает трудности при расчетах с работающими в стране российскими компаниями из-за введенных странами Запада санкций и пытается найти легальные пути... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T06:06

2023-09-21T06:06

2023-09-21T06:06

ирак

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ООН, 21 сен – РИА Новости. Ирак испытывает трудности при расчетах с работающими в стране российскими компаниями из-за введенных странами Запада санкций и пытается найти легальные пути обхода данных ограничений, заявил в интервью РИА Новости глава иракского МИД Фуад Хусейн. "Разумеется, с Россией нас связывают торговые отношения, и в Ираке работают российские компании. И, конечно же, им необходимо платить. Что касается данной сферы, то наши банки, наше правительство столкнулось с некоторыми трудностями из-за санкций", - сказал Хусейн на полях проходящей в эти дни недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Как подчеркнул министр, Багдад испытывает сложности с оплатой "не из-за нехватки средств, а по причине санкционных ограничений". "Мы занимаемся поиском путей (обхода ограничений). Разумеется, легальных", - указал Хусейн. На территории Ирака реализуются проекты крупных российских энергетических компаний, в частности "Роснефти", ЛУКОЙЛа, "Газпром нефти" и других.

https://ria.ru/20230921/diplomatiya-1897687508.html

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ирак, россия, фуад хусейн, оон, в мире