https://ria.ru/20230921/samolet-1897818242.html

После падения легкомоторного самолета в Пензенской области возбудили дело

После падения легкомоторного самолета в Пензенской области возбудили дело - РИА Новости, 21.09.2023

После падения легкомоторного самолета в Пензенской области возбудили дело

Легкомоторный самолет, при падении которого близ Пензы погиб пилот, совершал полет без разрешения, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T16:26

2023-09-21T16:26

2023-09-21T16:26

происшествия

пензенская область

россия

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САРАТОВ, 21 сен - РИА Новости. Легкомоторный самолет, при падении которого близ Пензы погиб пилот, совершал полет без разрешения, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщается в Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Ранее прокуратура сообщила, что легкомоторный самолет марки "Бекас" упал около 16.10 мск среды вблизи деревни Князь Умет Пензенской области. Источник в экстренных службах уточнил РИА Новости, что, предварительно, самолет при орошении химикатами полей сельскохозяйственной организации задел высоковольтную линию электропередачи и упал, пилот погиб. "Возбуждено уголовное дело по факту падения легкомоторного самолета, в результате которого погиб пилот... По предварительным данным, полет осуществлялся с нарушением установленного порядка использования воздушного пространства, то есть без получения разрешения на полет и в отсутствие на борту необходимых документов, в том числе свидетельства о летной годности судна, подтверждающего его соответствие требованиям законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении. Дело возбуждено по части 2 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека". Санкции этой статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы. "В качестве возможных версий причин авиапроисшествия следствие рассматривает техническую неисправность, ошибку пилотирования, а также возможное ухудшение самочувствия пилота", - отмечается в сообщении. Уточняется, что погибшему пилоту самолета Х-32 "Бекас" было 57 лет.

https://ria.ru/20230920/su-34-1897476463.html

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происшествия, пензенская область, россия