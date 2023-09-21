https://ria.ru/20230921/sammit-1897877056.html

Президент Мексики отказался от участия в саммите АТЭС в США

Президент Мексики отказался от участия в саммите АТЭС в США - РИА Новости, 21.09.2023

Президент Мексики отказался от участия в саммите АТЭС в США

Мексика не примет участия в саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC/АТЭС), поскольку этот форум посвящен региональным вопросам РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T19:45

2023-09-21T19:45

2023-09-21T19:45

в мире

мексика

перу

андрес мануэль лопес обрадор

азия

педро кастильо

дина болуарте

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594410459_0:17:3080:1749_1920x0_80_0_0_97d1a24e471d3e48fb999c0963615347.jpg

МЕХИКО, 21 сен - РИА Новости. Мексика не примет участия в саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC/АТЭС), поскольку этот форум посвящен региональным вопросам Азии, кроме того, в нем участвует Перу, с которой Мексика не поддерживает отношений, заявил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор. "Я не собираюсь присутствовать в Сан-Франциско (на саммите АТЭС), потому что у нас нет отношений с Перу и потому что там рассматривают вопросы Азиатско-Тихоокеанского региона, мы не хотим в этом участвовать, при всем уважении", - заявил политик в ходе пресс-конференции, которую транслировало в социальных сетях правительство Мексики. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Из стран американского континента в нем принимают участие Канада, США, Мексика, Чили и Перу. Мексика и Перу приостановили отношения в текущем году после свержения экс-президента Педро Кастильо. Мексика также отказалась передавать пост председателя Тихоокеанского альянса нынешнему президенту Перу Дине Болуарте, которую правительство Мексики считает нелегитимной. Конгресс Перу объявил мексиканского лидера персоной нон грата.

https://ria.ru/20230909/tovarooborot-1895147335.html

мексика

перу

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мексика, перу, андрес мануэль лопес обрадор, азия, педро кастильо, дина болуарте