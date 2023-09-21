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Президент Мексики отказался от участия в саммите АТЭС в США
Президент Мексики отказался от участия в саммите АТЭС в США - РИА Новости, 21.09.2023
Президент Мексики отказался от участия в саммите АТЭС в США
Мексика не примет участия в саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC/АТЭС), поскольку этот форум посвящен региональным вопросам РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T19:45
2023-09-21T19:45
2023-09-21T19:45
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мексика
перу
андрес мануэль лопес обрадор
азия
педро кастильо
дина болуарте
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МЕХИКО, 21 сен - РИА Новости. Мексика не примет участия в саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC/АТЭС), поскольку этот форум посвящен региональным вопросам Азии, кроме того, в нем участвует Перу, с которой Мексика не поддерживает отношений, заявил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор. "Я не собираюсь присутствовать в Сан-Франциско (на саммите АТЭС), потому что у нас нет отношений с Перу и потому что там рассматривают вопросы Азиатско-Тихоокеанского региона, мы не хотим в этом участвовать, при всем уважении", - заявил политик в ходе пресс-конференции, которую транслировало в социальных сетях правительство Мексики. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Из стран американского континента в нем принимают участие Канада, США, Мексика, Чили и Перу. Мексика и Перу приостановили отношения в текущем году после свержения экс-президента Педро Кастильо. Мексика также отказалась передавать пост председателя Тихоокеанского альянса нынешнему президенту Перу Дине Болуарте, которую правительство Мексики считает нелегитимной. Конгресс Перу объявил мексиканского лидера персоной нон грата.
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в мире, мексика, перу, андрес мануэль лопес обрадор, азия, педро кастильо, дина болуарте
В мире, Мексика, Перу, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Азия, Педро Кастильо, Дина Болуарте
Президент Мексики отказался от участия в саммите АТЭС в США
Президент Мексики отказался приезжать на саммит АТЭС в США из-за участия Перу