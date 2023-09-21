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Президент Мексики отказался от участия в саммите АТЭС в США - РИА Новости, 21.09.2023
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19:45 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/sammit-1897877056.html
Президент Мексики отказался от участия в саммите АТЭС в США
Президент Мексики отказался от участия в саммите АТЭС в США - РИА Новости, 21.09.2023
Президент Мексики отказался от участия в саммите АТЭС в США
Мексика не примет участия в саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC/АТЭС), поскольку этот форум посвящен региональным вопросам РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T19:45
2023-09-21T19:45
в мире
мексика
перу
андрес мануэль лопес обрадор
азия
педро кастильо
дина болуарте
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МЕХИКО, 21 сен - РИА Новости. Мексика не примет участия в саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC/АТЭС), поскольку этот форум посвящен региональным вопросам Азии, кроме того, в нем участвует Перу, с которой Мексика не поддерживает отношений, заявил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор. "Я не собираюсь присутствовать в Сан-Франциско (на саммите АТЭС), потому что у нас нет отношений с Перу и потому что там рассматривают вопросы Азиатско-Тихоокеанского региона, мы не хотим в этом участвовать, при всем уважении", - заявил политик в ходе пресс-конференции, которую транслировало в социальных сетях правительство Мексики. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Из стран американского континента в нем принимают участие Канада, США, Мексика, Чили и Перу. Мексика и Перу приостановили отношения в текущем году после свержения экс-президента Педро Кастильо. Мексика также отказалась передавать пост председателя Тихоокеанского альянса нынешнему президенту Перу Дине Болуарте, которую правительство Мексики считает нелегитимной. Конгресс Перу объявил мексиканского лидера персоной нон грата.
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в мире, мексика, перу, андрес мануэль лопес обрадор, азия, педро кастильо, дина болуарте
В мире, Мексика, Перу, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Азия, Педро Кастильо, Дина Болуарте
Президент Мексики отказался от участия в саммите АТЭС в США

Президент Мексики отказался приезжать на саммит АТЭС в США из-за участия Перу

© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Архивное фото
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МЕХИКО, 21 сен - РИА Новости. Мексика не примет участия в саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC/АТЭС), поскольку этот форум посвящен региональным вопросам Азии, кроме того, в нем участвует Перу, с которой Мексика не поддерживает отношений, заявил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
"Я не собираюсь присутствовать в Сан-Франциско (на саммите АТЭС), потому что у нас нет отношений с Перу и потому что там рассматривают вопросы Азиатско-Тихоокеанского региона, мы не хотим в этом участвовать, при всем уважении", - заявил политик в ходе пресс-конференции, которую транслировало в социальных сетях правительство Мексики.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Из стран американского континента в нем принимают участие Канада, США, Мексика, Чили и Перу.
Мексика и Перу приостановили отношения в текущем году после свержения экс-президента Педро Кастильо. Мексика также отказалась передавать пост председателя Тихоокеанского альянса нынешнему президенту Перу Дине Болуарте, которую правительство Мексики считает нелегитимной. Конгресс Перу объявил мексиканского лидера персоной нон грата.
Площадь Конституции в Мехико - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Товарооборот России и Мексики в июне достиг исторического максимума
9 сентября, 09:18
 
В миреМексикаПеруАндрес Мануэль Лопес ОбрадорАзияПедро КастильоДина Болуарте
 
 
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