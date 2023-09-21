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В Самарканде для туристов организуют "улицу баров"

В Самарканде для туристов организуют "улицу баров" - РИА Новости, 21.09.2023

В Самарканде для туристов организуют "улицу баров"

Растущее число туристов из РФ в Узбекистан, и в частности, в Самарканд, местные власти рассчитывают поддержать и усилить за счет услуг, наиболее популярных у... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T13:14

2023-09-21T13:14

2023-09-21T13:14

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Растущее число туристов из РФ в Узбекистан, и в частности, в Самарканд, местные власти рассчитывают поддержать и усилить за счет услуг, наиболее популярных у россиян. Об этом корреспонденту РИА Новости рассказал заместитель хокима (губернатора) Самаркандской области по туризму и культурному наследию Рустам Кобилов. "В прошлом году приток туристов из России стал для нас неожиданным и приятным сюрпризом, – отметил Кобилов. – У нас жаркий, сухой климат, нет моря, а ведь одно из основных требований российских туристов на отдыхе – это бассейн, или доступ к водоемам. Так что сейчас мы строим 38 бассейнов только на территории уже действующих гостиниц города. И наличие в проекте бассейна теперь стало требованием к новым отелям". Также для плавания будут выделены специальные территории на гребном канале и двух водохранилищах – для детей и для взрослых. Буквально на днях в Самарканде завершились крупные соревнования по триатлону. Учитывать стараются и другой значимый "фактор притяжения" для туристов из России – ночная жизнь. В Самарканде и тут пойдут навстречу, хотя для города и для мусульманского государства это нетипично. "Однако поскольку туристы из России ждут, чтобы Самарканд "жил" и бурлил днем и ночью – специально для вас мы уже к концу сентября планируем открыть Pub Street ("улицу баров/пабов". – прим.ред.) Появится она на улице в районе пивзавода. Там уже есть несколько питейных заведений; но мы расширим их количество и сделаем работу круглосуточной", – пообещал Кобилов.Ориентировочно тут ожидается порядка 32 ресторанов или баров с дискотеками; согласование вопросов безопасности с местной милицией и охранными предприятиями уже ведется. "Всю ответственность мы берем на себя: отдых будет максимально безопасным", – заверил чиновник. Появятся в Самарканде и новые масштабные спортивные комплексы, говорит Кобилов. К слову о средствах размещения в Узбекистане – в одном только Самарканде сейчас 161 гостиница и более 300 гестхаусов. Последние – качественные и недорогие, и хотя не предлагают завтрак – просто обеспечивают домашний уют и возможность пожить в "аутентичном окружении". Сейчас, по словам чиновника, загрузка средств размещения в Самарканде – 75-80 процентов. "Только в отелях СТЦ (Самаркандский туристический центр – Прим.ред.) появилось восемь президентских номеров, и еще шесть – в городе". И они пользуются большим спросом, пояснил Рустам Кобилов. По его словам, в 2022 году Самаркандскую область Узбекистана посетили почти 100 тысяч туристов из России. К концу августа текущего года – практически столько же. "Всего по итогам 2023 года ожидаем около 150 тысяч", – уточнил Рустам Кобилов.По итогам прошлого года Узбекистан посетили 567 тысяч путешественников из РФ; за шесть месяцев 2023 года выросло в 1,9 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее, составив 345 тысяч человек.

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новости - туризм, самарканд, россия, узбекистан, туризм, куда можно лететь