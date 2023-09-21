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Сальдо сообщил о готовящихся постановочных съёмках "о зверствах России"

Сальдо сообщил о готовящихся постановочных съёмках "о зверствах России" - РИА Новости, 21.09.2023

Сальдо сообщил о готовящихся постановочных съёмках "о зверствах России"

Съёмочные группы немецкого и испанского телевидения приехали во временно оккупированный ВСУ Херсон для съемок постановочных пропагандистских материалов о... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T13:49

2023-09-21T13:49

2023-09-21T13:49

в мире

херсон

константиновка

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Съёмочные группы немецкого и испанского телевидения приехали во временно оккупированный ВСУ Херсон для съемок постановочных пропагандистских материалов о "пытках гражданских", сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Похоже на то, что киевский режим готовит информационную провокацию в Херсоне. В город приехали съёмочные группы немецкого и испанского телевидения. Под плотным контролем представителей украинских вооружённых формирований они собираются снимать постановочные пропагандистские материалы о "пытках гражданских лиц" в период освобождения Херсона", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. По его словам, "киевские шуты" настолько "недалёкие", что до сих пор не могут понять, что даже "западная публика уже не воспринимает их фейки". "Хотя после разоблачения в американских СМИ зверского самообстрела боевиками киевского режима рынка в Константиновке должно было дойти до самых далёких. Однако не доходит — продолжают устраивать кровавый театр, так как больше ничего не умеют. В Константиновке ради пиара убили и покалечили больше полусотни человек", - написал Сальдо. Врио губернатора призвал оставшихся в Херсоне людей быть предельно осторожными, так как "по улицам ходят "режиссёры-убийцы". Осенью прошлого года большой резонанс получили снимки агентства Ассошиэйтед Пресс из Херсона, на которых были изображены местные жители, привязанные к столбам "в наказание за сотрудничество с Россией". В тот же период украинские власти аннулировали аккредитации нескольких зарубежных журналистов за посещение Херсона без согласования. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230909/saldo-1895216089.html

https://ria.ru/20230915/propaganda-1896554734.html

херсон

константиновка

херсонская область

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в мире, херсон, константиновка, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр