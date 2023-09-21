https://ria.ru/20230921/saldo-1897765169.html
Сальдо сообщил о готовящихся постановочных съёмках "о зверствах России"
Сальдо сообщил о готовящихся постановочных съёмках "о зверствах России" - РИА Новости, 21.09.2023
Сальдо сообщил о готовящихся постановочных съёмках "о зверствах России"
Съёмочные группы немецкого и испанского телевидения приехали во временно оккупированный ВСУ Херсон для съемок постановочных пропагандистских материалов о... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T13:49
2023-09-21T13:49
2023-09-21T13:49
в мире
херсон
константиновка
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Съёмочные группы немецкого и испанского телевидения приехали во временно оккупированный ВСУ Херсон для съемок постановочных пропагандистских материалов о "пытках гражданских", сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Похоже на то, что киевский режим готовит информационную провокацию в Херсоне. В город приехали съёмочные группы немецкого и испанского телевидения. Под плотным контролем представителей украинских вооружённых формирований они собираются снимать постановочные пропагандистские материалы о "пытках гражданских лиц" в период освобождения Херсона", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. По его словам, "киевские шуты" настолько "недалёкие", что до сих пор не могут понять, что даже "западная публика уже не воспринимает их фейки". "Хотя после разоблачения в американских СМИ зверского самообстрела боевиками киевского режима рынка в Константиновке должно было дойти до самых далёких. Однако не доходит — продолжают устраивать кровавый театр, так как больше ничего не умеют. В Константиновке ради пиара убили и покалечили больше полусотни человек", - написал Сальдо. Врио губернатора призвал оставшихся в Херсоне людей быть предельно осторожными, так как "по улицам ходят "режиссёры-убийцы". Осенью прошлого года большой резонанс получили снимки агентства Ассошиэйтед Пресс из Херсона, на которых были изображены местные жители, привязанные к столбам "в наказание за сотрудничество с Россией". В тот же период украинские власти аннулировали аккредитации нескольких зарубежных журналистов за посещение Херсона без согласования. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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в мире, херсон, константиновка, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
В мире, Херсон, Константиновка, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сальдо сообщил о готовящихся постановочных съёмках "о зверствах России"
Сальдо: западные журналисты готовят постановочные съёмки "о зверствах России"
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости.
Съёмочные группы немецкого и испанского телевидения приехали во временно оккупированный ВСУ Херсон для съемок постановочных пропагандистских материалов о "пытках гражданских", сообщил
врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Похоже на то, что киевский режим готовит информационную провокацию в Херсоне. В город приехали съёмочные группы немецкого и испанского телевидения. Под плотным контролем представителей украинских вооружённых формирований они собираются снимать постановочные пропагандистские материалы о "пытках гражданских лиц" в период освобождения Херсона", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.
Сальдо назвал причину распространения Киевом фейков и вбросов
По его словам, "киевские шуты" настолько "недалёкие", что до сих пор не могут понять, что даже "западная публика уже не воспринимает их фейки".
"Хотя после разоблачения в американских СМИ зверского самообстрела боевиками киевского режима рынка в Константиновке
должно было дойти до самых далёких. Однако не доходит — продолжают устраивать кровавый театр, так как больше ничего не умеют. В Константиновке ради пиара убили и покалечили больше полусотни человек", - написал Сальдо.
Врио губернатора призвал оставшихся в Херсоне людей быть предельно осторожными, так как "по улицам ходят "режиссёры-убийцы".
Осенью прошлого года большой резонанс получили снимки агентства Ассошиэйтед Пресс из Херсона, на которых были изображены местные жители, привязанные к столбам "в наказание за сотрудничество с Россией". В тот же период украинские власти аннулировали аккредитации нескольких зарубежных журналистов за посещение Херсона без согласования.
Херсонская область
стала субъектом РФ
по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра
, включая Херсон, остается под Украиной
.
Сальдо заявил о переломном моменте в борьбе с киевской пропагандой