https://ria.ru/20230921/rufery-1897853134.html

Руферов осудили за фотосессию на крыше сталинской высотки в Москве

Руферов осудили за фотосессию на крыше сталинской высотки в Москве - РИА Новости, 21.09.2023

Руферов осудили за фотосессию на крыше сталинской высотки в Москве

Таганский суд Москвы назначил административный арест на 7-15 суток 13 руферам за фотосессию у звезды на крыше сталинской высотки на Котельнической набережной,... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T17:57

2023-09-21T17:57

2023-09-21T17:59

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы назначил административный арест на 7-15 суток 13 руферам за фотосессию у звезды на крыше сталинской высотки на Котельнической набережной, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Административные аресты были назначены 13 руферам за совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 20.1, частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ", - сказала собеседница агентства. Кроме того, каждому из виновных суд дополнительно назначил штраф 4 тысячи рублей. Протоколы составлены по статьям о мелком хулиганстве и неповиновении сотруднику полиции. Среди арестованных две девушки. Во вторник вечером около 35 человек незаконно проникли в здание на Котельнической набережной, часть из них забралась на верхушку и устроила фотосессию на фоне звезды. При бегстве двое получили травмы.

https://ria.ru/20230505/rufer-1869888895.html

https://ria.ru/20230418/vysotka-1866450964.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва