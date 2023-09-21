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Руферов осудили за фотосессию на крыше сталинской высотки в Москве
Руферов осудили за фотосессию на крыше сталинской высотки в Москве - РИА Новости, 21.09.2023
Руферов осудили за фотосессию на крыше сталинской высотки в Москве
Таганский суд Москвы назначил административный арест на 7-15 суток 13 руферам за фотосессию у звезды на крыше сталинской высотки на Котельнической набережной,... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T17:57
2023-09-21T17:57
2023-09-21T17:59
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы назначил административный арест на 7-15 суток 13 руферам за фотосессию у звезды на крыше сталинской высотки на Котельнической набережной, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Административные аресты были назначены 13 руферам за совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 20.1, частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ", - сказала собеседница агентства. Кроме того, каждому из виновных суд дополнительно назначил штраф 4 тысячи рублей. Протоколы составлены по статьям о мелком хулиганстве и неповиновении сотруднику полиции. Среди арестованных две девушки. Во вторник вечером около 35 человек незаконно проникли в здание на Котельнической набережной, часть из них забралась на верхушку и устроила фотосессию на фоне звезды. При бегстве двое получили травмы.
https://ria.ru/20230505/rufer-1869888895.html
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происшествия, москва
Руферов осудили за фотосессию на крыше сталинской высотки в Москве
Тринадцать руферов осудили за фотосессию на крыше сталинской высотки в Москве
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы назначил административный арест на 7-15 суток 13 руферам за фотосессию у звезды на крыше сталинской высотки на Котельнической набережной, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Административные аресты были назначены 13 руферам за совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 20.1, частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ", - сказала собеседница агентства.
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Кроме того, каждому из виновных суд дополнительно назначил штраф 4 тысячи рублей. Протоколы составлены по статьям о мелком хулиганстве и неповиновении сотруднику полиции. Среди арестованных две девушки.
Во вторник вечером около 35 человек незаконно проникли в здание на Котельнической набережной, часть из них забралась на верхушку и устроила фотосессию на фоне звезды. При бегстве двое получили травмы.
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