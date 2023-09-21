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След в небе над Ростовом-на-Дону оказался связан с военными учениями - РИА Новости, 21.09.2023
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11:55 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/rostov-1897736595.html
След в небе над Ростовом-на-Дону оказался связан с военными учениями
След в небе над Ростовом-на-Дону оказался связан с военными учениями - РИА Новости, 21.09.2023
След в небе над Ростовом-на-Дону оказался связан с военными учениями
Инверсионный след в небе над Ростовом-на-Дону, который в четверг заметили горожане, связан с военными учениями, сообщил журналистам представитель правительства... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T11:55
2023-09-21T11:55
ростов-на-дону
ростовская область
таганрог
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости. Инверсионный след в небе над Ростовом-на-Дону, который в четверг заметили горожане, связан с военными учениями, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области. В четверг в группах в соцсетях, посвященных новостям Ростова-на-Дону, появились сообщения о том, что около 9.30 мск в небе был замечен белый инверсионный след. При этом никаких звуков не было. "Плановые учения на полигоне", - сказал представитель правительства региона. Два дня назад местные СМИ сообщили, о громком звуке в Таганроге и следах в небе. Тогда власти также объяснили его плановыми учениями Минобороны России.
https://ria.ru/20230921/mo-1897698777.html
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ростов-на-дону, ростовская область, таганрог, россия
Ростов-на-Дону, Ростовская область, Таганрог, Россия
След в небе над Ростовом-на-Дону оказался связан с военными учениями

Инверсионный след в небе над Ростовом-на-Дону связан с военными учениями

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости. Инверсионный след в небе над Ростовом-на-Дону, который в четверг заметили горожане, связан с военными учениями, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области.
В четверг в группах в соцсетях, посвященных новостям Ростова-на-Дону, появились сообщения о том, что около 9.30 мск в небе был замечен белый инверсионный след. При этом никаких звуков не было.
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"Плановые учения на полигоне", - сказал представитель правительства региона.
Два дня назад местные СМИ сообщили, о громком звуке в Таганроге и следах в небе. Тогда власти также объяснили его плановыми учениями Минобороны России.
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