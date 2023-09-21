https://ria.ru/20230921/rostov-1897736595.html

След в небе над Ростовом-на-Дону оказался связан с военными учениями

След в небе над Ростовом-на-Дону оказался связан с военными учениями - РИА Новости, 21.09.2023

След в небе над Ростовом-на-Дону оказался связан с военными учениями

Инверсионный след в небе над Ростовом-на-Дону, который в четверг заметили горожане, связан с военными учениями, сообщил журналистам представитель правительства... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T11:55

2023-09-21T11:55

2023-09-21T11:55

ростов-на-дону

ростовская область

таганрог

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869854936_0:38:3506:2010_1920x0_80_0_0_74f94f31125cf200ac6aaad979588900.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости. Инверсионный след в небе над Ростовом-на-Дону, который в четверг заметили горожане, связан с военными учениями, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области. В четверг в группах в соцсетях, посвященных новостям Ростова-на-Дону, появились сообщения о том, что около 9.30 мск в небе был замечен белый инверсионный след. При этом никаких звуков не было. "Плановые учения на полигоне", - сказал представитель правительства региона. Два дня назад местные СМИ сообщили, о громком звуке в Таганроге и следах в небе. Тогда власти также объяснили его плановыми учениями Минобороны России.

https://ria.ru/20230921/mo-1897698777.html

https://ria.ru/20230921/nato-1897694344.html

ростов-на-дону

ростовская область

таганрог

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростов-на-дону, ростовская область, таганрог, россия