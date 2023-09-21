https://ria.ru/20230921/rossiya-1897793679.html

Россия вводит временный запрет на экспорт бензина и дизеля с 21 сентября

Россия вводит временный запрет на экспорт бензина и дизеля с 21 сентября - РИА Новости, 21.09.2023

Россия вводит временный запрет на экспорт бензина и дизеля с 21 сентября

Временный запрет на экспорт бензина и дизеля из России действует с 21 сентября, следует из постановления правительства. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T15:14

2023-09-21T15:14

2023-09-21T16:35

россия

бензин

экономика

цены на нефть

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Временный запрет на экспорт бензина и дизеля из России действует с 21 сентября, следует из постановления правительства."Правительство Российской Федерации постановляет установить со дня вступления в силу настоящего постановления временный запрет на вывоз бензинов товарных и дизельного топлива, в том числе приобретенных на биржевых торгах, из Российской Федерации... Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", – говорится в опубликованном в четверг документе.Минэнерго ранее сегодня прокомментировало, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторных топлив и насытить внутренний рынок. В министерстве ожидают, что мера может привести к дополнительному снижению цен.Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняли рост цен в том числе "серым" экспортом. В качестве меры борьбы с ним предлагалось создать список специальных экспортеров топлива. Минэнерго РФ сообщало, что внесло в кабмин и администрацию президента проект указа, согласно которому право экспортировать нефтепродукты останется только у производителей.

https://ria.ru/20230921/toplivo-1897789296.html

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россия, бензин, экономика, цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии)