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Рябков сообщил о возможном визите замглавы МИД Ирана в Россию в этом году - РИА Новости, 21.09.2023
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13:41 21.09.2023 (обновлено: 14:10 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/rossiya-1897763792.html
Рябков сообщил о возможном визите замглавы МИД Ирана в Россию в этом году
Рябков сообщил о возможном визите замглавы МИД Ирана в Россию в этом году - РИА Новости, 21.09.2023
Рябков сообщил о возможном визите замглавы МИД Ирана в Россию в этом году
Москва не исключает, что в этом году состоится визит замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни в Россию, заявил в четверг РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T13:41
2023-09-21T14:10
россия
москва
мид ирана
сергей рябков
в мире
иран
брикс
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Москва не исключает, что в этом году состоится визит замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни в Россию, заявил в четверг РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Все может быть. Он имеет приглашение, мы готовы его приветствовать. У него достаточно широкий диапазон вопросов, которыми он занимается. СВПД - это не единственная тема для наших с ним обсуждений. Напомню, что на саммите БРИКС в Йоханнесбурге Иран вошел в шестерку стран, получивших приглашение на вступление в БРИКС - это тоже тема, заслуживающая углубленного обсуждения. Так что я ничего не исключаю", - сказал Рябков.
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россия, москва, мид ирана, сергей рябков, в мире, иран, брикс
Россия, Москва, МИД Ирана, Сергей Рябков, В мире, Иран, БРИКС
Рябков сообщил о возможном визите замглавы МИД Ирана в Россию в этом году

Рябков: Москва не исключает возможность визита замглавы МИД Ирана в Россию

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Москва не исключает, что в этом году состоится визит замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни в Россию, заявил в четверг РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Все может быть. Он имеет приглашение, мы готовы его приветствовать. У него достаточно широкий диапазон вопросов, которыми он занимается. СВПД - это не единственная тема для наших с ним обсуждений. Напомню, что на саммите БРИКС в Йоханнесбурге Иран вошел в шестерку стран, получивших приглашение на вступление в БРИКС - это тоже тема, заслуживающая углубленного обсуждения. Так что я ничего не исключаю", - сказал Рябков.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Политика ЕС в отношении Ирана отдалила восстановление СВПД, заявил Рябков
15 сентября, 14:42
 
РоссияМоскваМИД ИранаСергей РябковВ миреИранБРИКС
 
 
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