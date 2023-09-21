https://ria.ru/20230921/rossiya-1897763792.html

Рябков сообщил о возможном визите замглавы МИД Ирана в Россию в этом году

Рябков сообщил о возможном визите замглавы МИД Ирана в Россию в этом году - РИА Новости, 21.09.2023

Рябков сообщил о возможном визите замглавы МИД Ирана в Россию в этом году

Москва не исключает, что в этом году состоится визит замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни в Россию, заявил в четверг РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T13:41

2023-09-21T13:41

2023-09-21T14:10

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брикс

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Москва не исключает, что в этом году состоится визит замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни в Россию, заявил в четверг РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Все может быть. Он имеет приглашение, мы готовы его приветствовать. У него достаточно широкий диапазон вопросов, которыми он занимается. СВПД - это не единственная тема для наших с ним обсуждений. Напомню, что на саммите БРИКС в Йоханнесбурге Иран вошел в шестерку стран, получивших приглашение на вступление в БРИКС - это тоже тема, заслуживающая углубленного обсуждения. Так что я ничего не исключаю", - сказал Рябков.

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