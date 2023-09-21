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Эксперт рассказал о штрафах за каждого непристегнутого пассажира в России - РИА Новости, 21.09.2023
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13:04 21.09.2023 (обновлено: 13:07 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/rossiya-1897754764.html
Эксперт рассказал о штрафах за каждого непристегнутого пассажира в России
Эксперт рассказал о штрафах за каждого непристегнутого пассажира в России - РИА Новости, 21.09.2023
Эксперт рассказал о штрафах за каждого непристегнутого пассажира в России
Собственникам автомобилей, попавшим на камеры без пристегнутого ремня безопасности, грозит штраф в тысячу рублей, плюс столько же за каждого пассажира в... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T13:04
2023-09-21T13:07
общество
авто
россия
москва
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Собственникам автомобилей, попавшим на камеры без пристегнутого ремня безопасности, грозит штраф в тысячу рублей, плюс столько же за каждого пассажира в аналогичном положении, сообщил РИА Новости опрошенный в качестве юриста-эксперта адвокат Дмитрий Рощин. Дорожные камеры в Москве с сегодняшнего дня начали фиксировать не пристегнутых ремнями пассажиров. Как объяснили в департаменте транспорта, ПДД обязывают водителей пристегиваться самим и не перевозить непристегнутых пассажиров. "Сразу о штрафах при попадании на камеры - водителю без накинутого ремня грозит штраф в тысячу рублей, плюс тысяча за каждого непристегнутого пассажира. Задние ряды вряд ли будет фиксировать камера из-за технических сложностей, однако и для них предусмотрена административная ответственность", - пояснил эксперт. По его словам, штраф приходит собственнику автомобиля, а не тому, кто в данный момент находился за рулём. "Ну и хорошая новость: скидка в 50% за оплату штрафа в течение 20 дней распространяется на штрафы за ремень", - рассказал собеседник агентства. Формально, штраф в 500 рублей или предупреждение грозит непосредственно непристегнутому пассажиру, однако вряд ли камера сможет идентифицировать его личность, а значит, направить ему штраф. "Поэтому штрафы будет получать только собственник, пассажирам грозит штраф только в случае остановки непосредственно сотрудником ДПС. Штраф может быть обжалован в течение пяти суток вышестоящему сотруднику полиции или в течение десяти суток в суде. Спорные штрафы вполне можно ожидать - вряд ли камеры будут безупречно справляться с черными ремнями на черной одежде", - добавил адвокат. Штраф же в отношении водителя не зависит от того, установлена личность пассажира или нет: собственнику авто придется заплатить в любом случае.
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общество, авто, россия, москва
Общество, Авто, Россия, Москва
Эксперт рассказал о штрафах за каждого непристегнутого пассажира в России

Эксперт: в России водителям грозят штрафы за каждого непристегнутого пассажира

© Flickr / Rebecca..Ремень безопасности
Ремень безопасности - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Flickr / Rebecca..
Ремень безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Собственникам автомобилей, попавшим на камеры без пристегнутого ремня безопасности, грозит штраф в тысячу рублей, плюс столько же за каждого пассажира в аналогичном положении, сообщил РИА Новости опрошенный в качестве юриста-эксперта адвокат Дмитрий Рощин.
Дорожные камеры в Москве с сегодняшнего дня начали фиксировать не пристегнутых ремнями пассажиров. Как объяснили в департаменте транспорта, ПДД обязывают водителей пристегиваться самим и не перевозить непристегнутых пассажиров.
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"Сразу о штрафах при попадании на камеры - водителю без накинутого ремня грозит штраф в тысячу рублей, плюс тысяча за каждого непристегнутого пассажира. Задние ряды вряд ли будет фиксировать камера из-за технических сложностей, однако и для них предусмотрена административная ответственность", - пояснил эксперт.
По его словам, штраф приходит собственнику автомобиля, а не тому, кто в данный момент находился за рулём.
"Ну и хорошая новость: скидка в 50% за оплату штрафа в течение 20 дней распространяется на штрафы за ремень", - рассказал собеседник агентства.
Формально, штраф в 500 рублей или предупреждение грозит непосредственно непристегнутому пассажиру, однако вряд ли камера сможет идентифицировать его личность, а значит, направить ему штраф.
"Поэтому штрафы будет получать только собственник, пассажирам грозит штраф только в случае остановки непосредственно сотрудником ДПС. Штраф может быть обжалован в течение пяти суток вышестоящему сотруднику полиции или в течение десяти суток в суде. Спорные штрафы вполне можно ожидать - вряд ли камеры будут безупречно справляться с черными ремнями на черной одежде", - добавил адвокат.
Штраф же в отношении водителя не зависит от того, установлена личность пассажира или нет: собственнику авто придется заплатить в любом случае.
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