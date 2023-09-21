https://ria.ru/20230921/rossiya-1897754764.html
Эксперт рассказал о штрафах за каждого непристегнутого пассажира в России
Эксперт рассказал о штрафах за каждого непристегнутого пассажира в России - РИА Новости, 21.09.2023
Эксперт рассказал о штрафах за каждого непристегнутого пассажира в России
Собственникам автомобилей, попавшим на камеры без пристегнутого ремня безопасности, грозит штраф в тысячу рублей, плюс столько же за каждого пассажира в... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T13:04
2023-09-21T13:04
2023-09-21T13:07
общество
авто
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18524/93/185249386_0:260:533:560_1920x0_80_0_0_9bdd68067e4d097e979fd90fdb774b84.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Собственникам автомобилей, попавшим на камеры без пристегнутого ремня безопасности, грозит штраф в тысячу рублей, плюс столько же за каждого пассажира в аналогичном положении, сообщил РИА Новости опрошенный в качестве юриста-эксперта адвокат Дмитрий Рощин. Дорожные камеры в Москве с сегодняшнего дня начали фиксировать не пристегнутых ремнями пассажиров. Как объяснили в департаменте транспорта, ПДД обязывают водителей пристегиваться самим и не перевозить непристегнутых пассажиров. "Сразу о штрафах при попадании на камеры - водителю без накинутого ремня грозит штраф в тысячу рублей, плюс тысяча за каждого непристегнутого пассажира. Задние ряды вряд ли будет фиксировать камера из-за технических сложностей, однако и для них предусмотрена административная ответственность", - пояснил эксперт. По его словам, штраф приходит собственнику автомобиля, а не тому, кто в данный момент находился за рулём. "Ну и хорошая новость: скидка в 50% за оплату штрафа в течение 20 дней распространяется на штрафы за ремень", - рассказал собеседник агентства. Формально, штраф в 500 рублей или предупреждение грозит непосредственно непристегнутому пассажиру, однако вряд ли камера сможет идентифицировать его личность, а значит, направить ему штраф. "Поэтому штрафы будет получать только собственник, пассажирам грозит штраф только в случае остановки непосредственно сотрудником ДПС. Штраф может быть обжалован в течение пяти суток вышестоящему сотруднику полиции или в течение десяти суток в суде. Спорные штрафы вполне можно ожидать - вряд ли камеры будут безупречно справляться с черными ремнями на черной одежде", - добавил адвокат. Штраф же в отношении водителя не зависит от того, установлена личность пассажира или нет: собственнику авто придется заплатить в любом случае.
https://ria.ru/20230921/messendzhery-1897753605.html
https://ria.ru/20230920/gd-1897552155.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18524/93/185249386_0:210:533:610_1920x0_80_0_0_f0ea8eea8b020d758e0f4c0900bb39a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, россия, москва
Общество, Авто, Россия, Москва
Эксперт рассказал о штрафах за каждого непристегнутого пассажира в России
Эксперт: в России водителям грозят штрафы за каждого непристегнутого пассажира
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Собственникам автомобилей, попавшим на камеры без пристегнутого ремня безопасности, грозит штраф в тысячу рублей, плюс столько же за каждого пассажира в аналогичном положении, сообщил РИА Новости опрошенный в качестве юриста-эксперта адвокат Дмитрий Рощин.
Дорожные камеры в Москве
с сегодняшнего дня начали фиксировать не пристегнутых ремнями пассажиров. Как объяснили в департаменте транспорта, ПДД обязывают водителей пристегиваться самим и не перевозить непристегнутых пассажиров.
Глава СПЧ призвал создавать российские мессенджеры на замену WhatsApp
"Сразу о штрафах при попадании на камеры - водителю без накинутого ремня грозит штраф в тысячу рублей, плюс тысяча за каждого непристегнутого пассажира. Задние ряды вряд ли будет фиксировать камера из-за технических сложностей, однако и для них предусмотрена административная ответственность", - пояснил эксперт.
По его словам, штраф приходит собственнику автомобиля, а не тому, кто в данный момент находился за рулём.
"Ну и хорошая новость: скидка в 50% за оплату штрафа в течение 20 дней распространяется на штрафы за ремень", - рассказал собеседник агентства.
Формально, штраф в 500 рублей или предупреждение грозит непосредственно непристегнутому пассажиру, однако вряд ли камера сможет идентифицировать его личность, а значит, направить ему штраф.
"Поэтому штрафы будет получать только собственник, пассажирам грозит штраф только в случае остановки непосредственно сотрудником ДПС. Штраф может быть обжалован в течение пяти суток вышестоящему сотруднику полиции или в течение десяти суток в суде. Спорные штрафы вполне можно ожидать - вряд ли камеры будут безупречно справляться с черными ремнями на черной одежде", - добавил адвокат.
Штраф же в отношении водителя не зависит от того, установлена личность пассажира или нет: собственнику авто придется заплатить в любом случае.
Госдума внесет изменения в законы о чрезвычайном и военном положениях