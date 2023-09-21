https://ria.ru/20230921/rogov-1897694036.html

Рогов отказался от мандата заксобрания Запорожской области

Рогов отказался от мандата заксобрания Запорожской области - РИА Новости, 21.09.2023

Рогов отказался от мандата заксобрания Запорожской области

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале заявил, что отказался от мандата депутата... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T06:45

2023-09-21T06:45

2023-09-21T06:45

политика

запорожская область

новороссия

владимир рогов

единая россия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822750828_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e007836bc01c9773f5f3a172fd0c8326.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале заявил, что отказался от мандата депутата законодательного собрания Запорожской области, так как намерен сосредоточить свои усилия по работе над проектами на федеральном уровне. Рогов шел третьим в списках партии "Единая Россия" на местных выборах в заксобрание, которые прошли в сентябре. "Я принял решение об отказе от получения депутатского мандата. Сделал это потому, что на федеральном уровне принесу больше пользы для родного края", - написал Рогов. При этом в комментарии РИА Новости он уточнил, что намерен сосредоточить свои усилия на федеральном уровне по работе над рядом проектов, связанных с Запорожской областью. "Я не оставляю свой родной край - Запорожскую область и продолжаю быть с ней рядом и работать на благо моих земляков, Новороссии и всей большой единой России", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20230919/voyka-1897197874.html

https://ria.ru/20230920/deti-1897545824.html

запорожская область

новороссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, запорожская область, новороссия, владимир рогов, единая россия, россия