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Рогов отказался от мандата заксобрания Запорожской области - РИА Новости, 21.09.2023
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06:45 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/rogov-1897694036.html
Рогов отказался от мандата заксобрания Запорожской области
Рогов отказался от мандата заксобрания Запорожской области - РИА Новости, 21.09.2023
Рогов отказался от мандата заксобрания Запорожской области
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале заявил, что отказался от мандата депутата... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T06:45
2023-09-21T06:45
политика
запорожская область
новороссия
владимир рогов
единая россия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале заявил, что отказался от мандата депутата законодательного собрания Запорожской области, так как намерен сосредоточить свои усилия по работе над проектами на федеральном уровне. Рогов шел третьим в списках партии "Единая Россия" на местных выборах в заксобрание, которые прошли в сентябре. "Я принял решение об отказе от получения депутатского мандата. Сделал это потому, что на федеральном уровне принесу больше пользы для родного края", - написал Рогов. При этом в комментарии РИА Новости он уточнил, что намерен сосредоточить свои усилия на федеральном уровне по работе над рядом проектов, связанных с Запорожской областью. "Я не оставляю свой родной край - Запорожскую область и продолжаю быть с ней рядом и работать на благо моих земляков, Новороссии и всей большой единой России", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20230919/voyka-1897197874.html
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политика, запорожская область, новороссия, владимир рогов, единая россия, россия
Политика, Запорожская область, Новороссия, Владимир Рогов, Единая Россия, Россия
Рогов отказался от мандата заксобрания Запорожской области

Рогов отказался от мандата Запорожского заксобрания ради федеральных проектов

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкЧлен главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости /
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале заявил, что отказался от мандата депутата законодательного собрания Запорожской области, так как намерен сосредоточить свои усилия по работе над проектами на федеральном уровне.
Рогов шел третьим в списках партии "Единая Россия" на местных выборах в заксобрание, которые прошли в сентябре.
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"Я принял решение об отказе от получения депутатского мандата. Сделал это потому, что на федеральном уровне принесу больше пользы для родного края", - написал Рогов.
При этом в комментарии РИА Новости он уточнил, что намерен сосредоточить свои усилия на федеральном уровне по работе над рядом проектов, связанных с Запорожской областью.
"Я не оставляю свой родной край - Запорожскую область и продолжаю быть с ней рядом и работать на благо моих земляков, Новороссии и всей большой единой России", - подчеркнул Рогов.
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