https://ria.ru/20230921/rogov-1897694036.html
Рогов отказался от мандата заксобрания Запорожской области
Рогов отказался от мандата заксобрания Запорожской области - РИА Новости, 21.09.2023
Рогов отказался от мандата заксобрания Запорожской области
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале заявил, что отказался от мандата депутата... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T06:45
2023-09-21T06:45
2023-09-21T06:45
политика
запорожская область
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале заявил, что отказался от мандата депутата законодательного собрания Запорожской области, так как намерен сосредоточить свои усилия по работе над проектами на федеральном уровне. Рогов шел третьим в списках партии "Единая Россия" на местных выборах в заксобрание, которые прошли в сентябре. "Я принял решение об отказе от получения депутатского мандата. Сделал это потому, что на федеральном уровне принесу больше пользы для родного края", - написал Рогов. При этом в комментарии РИА Новости он уточнил, что намерен сосредоточить свои усилия на федеральном уровне по работе над рядом проектов, связанных с Запорожской областью. "Я не оставляю свой родной край - Запорожскую область и продолжаю быть с ней рядом и работать на благо моих земляков, Новороссии и всей большой единой России", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20230919/voyka-1897197874.html
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Политика, Запорожская область, Новороссия, Владимир Рогов, Единая Россия, Россия
Рогов отказался от мандата заксобрания Запорожской области
Рогов отказался от мандата Запорожского заксобрания ради федеральных проектов