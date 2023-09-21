https://ria.ru/20230921/reklama-1897853350.html

Группа Russ познакомила бизнес Краснодара с трендами в наружной рекламе

Группа Russ познакомила бизнес Краснодара с трендами в наружной рекламе - РИА Новости, 21.09.2023

Группа Russ познакомила бизнес Краснодара с трендами в наружной рекламе

Эксперты Группы Russ провели в Краснодаре встречу с рекламодателями, на которой дали оценку развитию рынка наружной рекламы, познакомили с возможностями... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T17:57

2023-09-21T17:57

2023-09-21T18:07

краснодар

россия

реклама

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Эксперты Группы Russ провели в Краснодаре встречу с рекламодателями, на которой дали оценку развитию рынка наружной рекламы, познакомили с возможностями компании, основными показателями медиаизмерений объектов наружной рекламы (ООН-рекламы), сообщает пресс-службы компании. Выступавший на встрече директор по развитию продуктов Группы Russ Павел Суржанский отметил, что по количеству рекламных конструкций городов-миллионников Краснодар находится на пятом месте. Кроме того, эксперт подчеркнул, что Краснодар обладает высоким потенциалом и в полной мере готов к внедрению новых технологий в цифровой наружной рекламе (DOOH-рекламе). По мнению Суржанского, основной вектор внимания компании направлен на цифровизацию, которая расширяет горизонты возможностей DOOH-рекламы и дает перспективу внедрения новых моделей продаж. Спикер также выделил лидерство Краснодара среди регионов по GRP наружной рекламы (показатель, отражающий масштаб рекламного воздействия) - 3,9% пункта. При этом 80-85% потребителей такой рекламы приходится на аудиторию 25-64 года. По итогам полугодия в лидерах среди рекламируемых сегментов в городе является девелопмент (25%), второе место занимает интернет (16%), на третьем развлечения и фаст-фуд – 14%, говорится в сообщении. В свою очередь, руководитель отдела по национальной выручке в регионах Группы Russ Дмитрий Бурцев сообщил, что спрос на наружную рекламу в России за первое полугодие 2023 года вырос почти на 40%. "По данным индустриального измерителя Admetrix, за первое полугодие текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на Outdoor (наружную – прем. ред.) рекламу вырос на 39%, что является показателем доверия рекламодателей к этому сегменту рекламного рынка", - приводятся в сообщении слова Бурцева. Руководитель группы продаж региона Запад Группы Russ Юлиана Кузнецова добавила, что эти показатели подтверждаются динамичным ростом региональной сети, которая сегодня охватывает уже 77 городов. "Согласно исследованиям Mediascope, "наружка" входит в топ-3 самых заметных медиаканалов. При этом ООН–реклама является наименьшим раздражителем, по сравнению с другими медиаканалами", - пояснила она.

https://ria.ru/20230811/reklama-1889541038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

краснодар, россия, реклама