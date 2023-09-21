https://ria.ru/20230921/reabilitatsiya-1897864516.html
Путин поручил выделить дополнительные ресурсы на реабилитацию военных
Путин поручил выделить дополнительные ресурсы на реабилитацию военных - РИА Новости, 21.09.2023
Путин поручил выделить дополнительные ресурсы на реабилитацию военных
Российским властям необходимо выделить дополнительные ресурсы для обеспечения участников СВО современными средствами реабилитации, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T18:47
2023-09-21T18:47
2023-09-21T18:47
владимир путин
великий новгород
общество
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Российским властям необходимо выделить дополнительные ресурсы для обеспечения участников СВО современными средствами реабилитации, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения центра поддержки участников специальной военной операции и их семей "Возвращение" в Великом Новгороде. Во время визита Путина в центр президентов рассказали о том, что среди ветеранов СВО есть инвалиды, которым требуются современные протезы, поскольку обычные не позволяют вести активный образ жизни. Путину предложили, чтобы такая работа была организована через фонд "Защитники Отечества". "Конечно, я думаю, что на какое-то время нужно в особом режиме обеспечивать этими средствами реабилитации. Но не только. Нужно еще, чтобы людей учили пользоваться, чтобы они умели жить с этим. Чтобы было организовано обслуживание техники современной. Да, она чуть подороже, но нужно, чтобы государство выделило соответствующие дополнительные ресурсы - это точно, совершенно", - сказал Путин. Он согласился, что это очень важный вопрос и нужно сделать все, чтобы молодые люди не сталкивались с ограничениями. Также президент рассказал, что изначально, во время создания фонда "Защитники отечества", он был против того, чтобы фонд распоряжался средствами. "Вы знаете, изначально я был против того, чтобы фонд распоряжался деньгами. Вы понимаете, как только поток денежный идет, сразу начинаются проблемы", - сказал Путин.
великий новгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, великий новгород, общество
Владимир Путин, Великий Новгород, Общество
Путин поручил выделить дополнительные ресурсы на реабилитацию военных
Путин поручил выделить дополнительные ресурсы на средства реабилитации военных
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Российским властям необходимо выделить дополнительные ресурсы для обеспечения участников СВО современными средствами реабилитации, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения центра поддержки участников специальной военной операции и их семей "Возвращение" в Великом Новгороде.
Во время визита Путина в центр президентов рассказали о том, что среди ветеранов СВО есть инвалиды, которым требуются современные протезы, поскольку обычные не позволяют вести активный образ жизни. Путину предложили, чтобы такая работа была организована через фонд "Защитники Отечества".
«
"Конечно, я думаю, что на какое-то время нужно в особом режиме обеспечивать этими средствами реабилитации. Но не только. Нужно еще, чтобы людей учили пользоваться, чтобы они умели жить с этим. Чтобы было организовано обслуживание техники современной. Да, она чуть подороже, но нужно, чтобы государство выделило соответствующие дополнительные ресурсы - это точно, совершенно", - сказал Путин.
Он согласился, что это очень важный вопрос и нужно сделать все, чтобы молодые люди не сталкивались с ограничениями. Также президент рассказал, что изначально, во время создания фонда "Защитники отечества", он был против того, чтобы фонд распоряжался средствами. "Вы знаете, изначально я был против того, чтобы фонд распоряжался деньгами. Вы понимаете, как только поток денежный идет, сразу начинаются проблемы", - сказал Путин.