https://ria.ru/20230921/razoblachenie-1897690958.html
На американском телевидении разоблачили хитрый ход Зеленского в ООН
На американском телевидении разоблачили хитрый ход Зеленского в ООН - РИА Новости, 21.09.2023
На американском телевидении разоблачили хитрый ход Зеленского в ООН
Владимир Зеленский использовал в своем выступлении на Генассамблее ООН зеленую повестку, чтобы заручиться поддержкой Запада, заявил ведущий Fox News Джесси... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T05:33
2023-09-21T05:33
2023-09-21T05:33
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский использовал в своем выступлении на Генассамблее ООН зеленую повестку, чтобы заручиться поддержкой Запада, заявил ведущий Fox News Джесси Уотерс.Журналист привел фрагмент выступления украинского президента, в котором тот напомнил о климатическом кризисе. Как отметил Уотерс, Зеленский "сказал членам ООН то, что они хотели услышать"."Похоже, он просто-напросто пытается обеспечить Украине стабильную и крепкую поддержку со стороны Запада, говоря на его языке и взывая к его "зеленому богу", — заявил ведущий.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД России Сергей Лавров.
https://ria.ru/20230921/obvinenie-1897684333.html
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в мире, украина, оон, генеральная ассамблея оон, нью-йорк (город), владимир зеленский, сша
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На американском телевидении разоблачили хитрый ход Зеленского в ООН
Ведущий Уотерс: Зеленский сказал в ООН о климате для получения поддержки Запада