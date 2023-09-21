https://ria.ru/20230921/razoblachenie-1897690958.html

На американском телевидении разоблачили хитрый ход Зеленского в ООН

На американском телевидении разоблачили хитрый ход Зеленского в ООН - РИА Новости, 21.09.2023

На американском телевидении разоблачили хитрый ход Зеленского в ООН

Владимир Зеленский использовал в своем выступлении на Генассамблее ООН зеленую повестку, чтобы заручиться поддержкой Запада, заявил ведущий Fox News Джесси... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T05:33

2023-09-21T05:33

2023-09-21T05:33

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский использовал в своем выступлении на Генассамблее ООН зеленую повестку, чтобы заручиться поддержкой Запада, заявил ведущий Fox News Джесси Уотерс.Журналист привел фрагмент выступления украинского президента, в котором тот напомнил о климатическом кризисе. Как отметил Уотерс, Зеленский "сказал членам ООН то, что они хотели услышать"."Похоже, он просто-напросто пытается обеспечить Украине стабильную и крепкую поддержку со стороны Запада, говоря на его языке и взывая к его "зеленому богу", — заявил ведущий.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД России Сергей Лавров.

https://ria.ru/20230921/obvinenie-1897684333.html

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нью-йорк (город)

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Максим Горбачев

в мире, украина, оон, генеральная ассамблея оон, нью-йорк (город), владимир зеленский, сша