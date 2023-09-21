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На американском телевидении разоблачили хитрый ход Зеленского в ООН - РИА Новости, 21.09.2023
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05:33 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/razoblachenie-1897690958.html
На американском телевидении разоблачили хитрый ход Зеленского в ООН
На американском телевидении разоблачили хитрый ход Зеленского в ООН - РИА Новости, 21.09.2023
На американском телевидении разоблачили хитрый ход Зеленского в ООН
Владимир Зеленский использовал в своем выступлении на Генассамблее ООН зеленую повестку, чтобы заручиться поддержкой Запада, заявил ведущий Fox News Джесси... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T05:33
2023-09-21T05:33
в мире
украина
оон
генеральная ассамблея оон
нью-йорк (город)
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский использовал в своем выступлении на Генассамблее ООН зеленую повестку, чтобы заручиться поддержкой Запада, заявил ведущий Fox News Джесси Уотерс.Журналист привел фрагмент выступления украинского президента, в котором тот напомнил о климатическом кризисе. Как отметил Уотерс, Зеленский "сказал членам ООН то, что они хотели услышать"."Похоже, он просто-напросто пытается обеспечить Украине стабильную и крепкую поддержку со стороны Запада, говоря на его языке и взывая к его "зеленому богу", — заявил ведущий.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД России Сергей Лавров.
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в мире, украина, оон, генеральная ассамблея оон, нью-йорк (город), владимир зеленский, сша
В мире, Украина, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Нью-Йорк (город), Владимир Зеленский, США
На американском телевидении разоблачили хитрый ход Зеленского в ООН

Ведущий Уотерс: Зеленский сказал в ООН о климате для получения поддержки Запада

© AP Photo / Mary AltafferВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский использовал в своем выступлении на Генассамблее ООН зеленую повестку, чтобы заручиться поддержкой Запада, заявил ведущий Fox News Джесси Уотерс.
Журналист привел фрагмент выступления украинского президента, в котором тот напомнил о климатическом кризисе. Как отметил Уотерс, Зеленский "сказал членам ООН то, что они хотели услышать".
"Похоже, он просто-напросто пытается обеспечить Украине стабильную и крепкую поддержку со стороны Запада, говоря на его языке и взывая к его "зеленому богу", — заявил ведущий.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД России Сергей Лавров.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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В миреУкраинаООНГенеральная Ассамблея ООННью-Йорк (город)Владимир ЗеленскийСША
 
 
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