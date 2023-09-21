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Подпольщики сообщили об ударе по заводу в Харькове, где производят танки - РИА Новости, 22.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:28 21.09.2023 (обновлено: 00:01 22.09.2023)
https://ria.ru/20230921/raketa-1897907828.html
Подпольщики сообщили об ударе по заводу в Харькове, где производят танки
Подпольщики сообщили об ударе по заводу в Харькове, где производят танки - РИА Новости, 22.09.2023
Подпольщики сообщили об ударе по заводу в Харькове, где производят танки
Российские войска нанесли ракетный удар по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени В. А. Малышева (ХЗТМ), сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-21T23:28
2023-09-22T00:01
харьков
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
слободской район
укроборонпром
вооруженные силы украины
харьковский бронетанковый завод
в мире
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ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли ракетный удар по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени В. А. Малышева (ХЗТМ), сообщил РИА Новости координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на товарищей."Двадцать первого сентября утром, около шести часов, был нанесен ракетный удар по Слободскому району города Харькова. Там находятся складские помещения заводов Малышева и Фрунзе", — заявил он.Лебедев также предоставил агентству фотографии, на которых видны последствия атаки — поднимающиеся над территорией завода столбы дыма.По его словам, подполье зафиксировало шесть взрывов."Третий из них был с большим выхлопом пламени, и, по свидетельству харьковчан, было облако дыма вместе с искрами", — уточнил координатор.Он отметил, что удар был очень точным, все ракеты попадали кучно, при этом харьковское подполье заранее передало информацию о пополнении складов техникой на этих заводах."Пророссийское подполье города Харькова зафиксировало передвижение техники, которая завозила какие-то грузы на эти склады. Сегодня подполье зафиксировало точность попадания и итоги прилетов", — резюмировал Лебедев.В четверг утром о поражении производственного здания предприятия в Слободском районе — там же, где расположены заводы Малышева и Фрунзе, — также сообщал глава Харьковской областной военной администрации киевского режима Олег Синегубов.Харьковский завод транспортного машиностроения входит в концерн "Укроборонпром". Он выпускает выпускает и ремонтирует танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ.
https://ria.ru/20230921/rabotino-1897783356.html
харьков
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харьков, сергей лебедев, слободской район, укроборонпром, вооруженные силы украины, харьковский бронетанковый завод, в мире
Харьков, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Слободской район, Укроборонпром, Вооруженные силы Украины, Харьковский бронетанковый завод, В мире
Подпольщики сообщили об ударе по заводу в Харькове, где производят танки

Российские войска поразили производящий танки завод в Харькове

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли ракетный удар по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени В. А. Малышева (ХЗТМ), сообщил РИА Новости координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на товарищей.
"Двадцать первого сентября утром, около шести часов, был нанесен ракетный удар по Слободскому району города Харькова. Там находятся складские помещения заводов Малышева и Фрунзе", — заявил он.
Лебедев также предоставил агентству фотографии, на которых видны последствия атаки — поднимающиеся над территорией завода столбы дыма.
По его словам, подполье зафиксировало шесть взрывов.
"Третий из них был с большим выхлопом пламени, и, по свидетельству харьковчан, было облако дыма вместе с искрами", — уточнил координатор.
Он отметил, что удар был очень точным, все ракеты попадали кучно, при этом харьковское подполье заранее передало информацию о пополнении складов техникой на этих заводах.
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"Пророссийское подполье города Харькова зафиксировало передвижение техники, которая завозила какие-то грузы на эти склады. Сегодня подполье зафиксировало точность попадания и итоги прилетов", — резюмировал Лебедев.
В четверг утром о поражении производственного здания предприятия в Слободском районе — там же, где расположены заводы Малышева и Фрунзе, — также сообщал глава Харьковской областной военной администрации киевского режима Олег Синегубов.
Харьковский завод транспортного машиностроения входит в концерн "Укроборонпром". Он выпускает выпускает и ремонтирует танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковСергей ЛебедевСлободской районУкроборонпромВооруженные силы УкраиныХарьковский бронетанковый заводВ мире
 
 
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