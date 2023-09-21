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Балицкий заявил о переброске подразделений ВСУ в район Работино - РИА Новости, 21.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:05 21.09.2023 (обновлено: 14:12 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/rabotino-1897768997.html
Балицкий заявил о переброске подразделений ВСУ в район Работино
Балицкий заявил о переброске подразделений ВСУ в район Работино - РИА Новости, 21.09.2023
Балицкий заявил о переброске подразделений ВСУ в район Работино
Украинские войска завершают переброску новых подразделений в район села Работино, после чего ожидается обострение ситуации на этом участке, заявил врио... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:05
2023-09-21T14:12
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска завершают переброску новых подразделений в район села Работино, после чего ожидается обострение ситуации на этом участке, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале."Только что переговорил с командованием наших подразделений на запорожском направлении, получил анализ оперативной ситуации. Противник завершает переброску своих подразделений в районе Работино, после чего мы ожидаем обострение ситуации в районе Работино – Вербовое", - написал Балицкий.Вместе с тем, отметил он, "рассчитывать на какой-то успех противнику не приходится". "Моральный дух ВСУ очень низкий, однако у киевских руководителей подходит время "квартального отчета" перед западными кураторами, и им жизненно необходима "перемога". Необходимость кратковременного успеха, который будут выдавать за большую "победу", оплатят жизнями новых мобилизованных", - заявил руководитель региона.
https://ria.ru/20230920/rabotino-1897463021.html
запорожская область
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вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, евгений балицкий, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Балицкий заявил о переброске подразделений ВСУ в район Работино

Балицкий не исключил обострения в районе Работино из-за переброски частей ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска завершают переброску новых подразделений в район села Работино, после чего ожидается обострение ситуации на этом участке, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
"Только что переговорил с командованием наших подразделений на запорожском направлении, получил анализ оперативной ситуации. Противник завершает переброску своих подразделений в районе Работино, после чего мы ожидаем обострение ситуации в районе Работино – Вербовое", - написал Балицкий.
Вместе с тем, отметил он, "рассчитывать на какой-то успех противнику не приходится". "Моральный дух ВСУ очень низкий, однако у киевских руководителей подходит время "квартального отчета" перед западными кураторами, и им жизненно необходима "перемога". Необходимость кратковременного успеха, который будут выдавать за большую "победу", оплатят жизнями новых мобилизованных", - заявил руководитель региона.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьЗапорожская областьЕвгений БалицкийРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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