https://ria.ru/20230921/rabotino-1897768997.html

Балицкий заявил о переброске подразделений ВСУ в район Работино

Балицкий заявил о переброске подразделений ВСУ в район Работино - РИА Новости, 21.09.2023

Балицкий заявил о переброске подразделений ВСУ в район Работино

Украинские войска завершают переброску новых подразделений в район села Работино, после чего ожидается обострение ситуации на этом участке, заявил врио... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:05

2023-09-21T14:05

2023-09-21T14:12

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

запорожская область

евгений балицкий

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска завершают переброску новых подразделений в район села Работино, после чего ожидается обострение ситуации на этом участке, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале."Только что переговорил с командованием наших подразделений на запорожском направлении, получил анализ оперативной ситуации. Противник завершает переброску своих подразделений в районе Работино, после чего мы ожидаем обострение ситуации в районе Работино – Вербовое", - написал Балицкий.Вместе с тем, отметил он, "рассчитывать на какой-то успех противнику не приходится". "Моральный дух ВСУ очень низкий, однако у киевских руководителей подходит время "квартального отчета" перед западными кураторами, и им жизненно необходима "перемога". Необходимость кратковременного успеха, который будут выдавать за большую "победу", оплатят жизнями новых мобилизованных", - заявил руководитель региона.

https://ria.ru/20230920/rabotino-1897463021.html

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Кирилл Волков

вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, евгений балицкий, россия, украина, ситуация в днр и лнр