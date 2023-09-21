https://ria.ru/20230921/rabota-1897721203.html
Смоленский: производителям и потребителям нового ПО надо работать вместе
Смоленский: производителям и потребителям нового ПО надо работать вместе - РИА Новости, 21.09.2023
Смоленский: производителям и потребителям нового ПО надо работать вместе
Производителям нового отечественного программного обеспечения (ПО) и компаниям, для которых оно создается, стоит сотрудничать в создании российского софта,... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T11:07
2023-09-21T11:07
2023-09-21T11:07
александр смоленский
россия
тюмень
технологии
промышленно-энергетический форум tnf 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897721030_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_0d0f17f401f17acf6198d9faa3a91958.jpg
ТЮМЕНЬ, 21 сен - РИА Новости. Производителям нового отечественного программного обеспечения (ПО) и компаниям, для которых оно создается, стоит сотрудничать в создании российского софта, заявил генеральный директор группы компаний "Цифровая индустриальная платформа" Александр Смоленский. Заявление прозвучало на деловом завтраке "Замена действующих IT-систем: вызовы и решения", который прошел в рамках промышленно-энергетического форума TNF 2023. Санкционное давление и уход с российского рынка крупнейших западных компаний-вендоров программного обеспечения ставят массу вопросов как перед компаниями топливно-энергетического комплекса, так и перед производителями нового программного обеспечения. "Первое, что говорят клиенты: "А почему так дорого?" Вызов, который был, есть и будет – это вопрос цены. Компании хотят иметь готовые, протестированные решения. Но в таком случае оно будет стоить столько, сколько на мировом рынке", - рассказал Смоленский. По словам руководителя IT-производителей, у клиентов часто встречается ожидание того, что российское программное обеспечение должно стоить в пять раз дешевле от мировой цены. "С нашей точки зрения оно может стоить максимум на 30-40% дешевле. Если мы хотим вместе делать, вместе рисковать, вместе в это идти – тогда конечно. Риски разделяются и нет задачи заработать какой-нибудь маржи", - отметил Смоленский. Промышленно-энергетический форум TNF — главный форум России, объединяющий профессионалов энергетических компаний. Заказчики и производители ежегодно встречаются для поиска и реализации совместных решений. Отсчет ведется с сентября 2003 года, когда в Тюмени впервые состоялась Нефтяная неделя. В 2022 года форум получил статус федерального. В этом году он проходит с 18 по 21 сентября. В программе – дискуссии по вопросам развития ТЭК, технологические дни и закупочные сессии ведущих нефтегазовых компаний. В мероприятиях форума примут участие порядка 10 тысяч человек. В рамках форума проводится выставка TNF EXPO. В этом году на ней свою продукцию и инновационные разработки представляют 68 компаний и предприятий, в том числе резиденты тюменского нефтегазового кластера.
https://ria.ru/20230920/forum-1897596545.html
россия
тюмень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897721030_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_06ca415137ba2597232c7f6ea56d8044.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр смоленский, россия, тюмень, технологии, промышленно-энергетический форум tnf 2023
Александр Смоленский, Россия, Тюмень, Технологии, Промышленно-энергетический форум TNF 2023
ТЮМЕНЬ, 21 сен - РИА Новости. Производителям нового отечественного программного обеспечения (ПО) и компаниям, для которых оно создается, стоит сотрудничать в создании российского софта, заявил генеральный директор группы компаний "Цифровая индустриальная платформа" Александр Смоленский.
Заявление прозвучало на деловом завтраке "Замена действующих IT-систем: вызовы и решения", который прошел в рамках промышленно-энергетического форума TNF 2023.
Санкционное давление и уход с российского рынка крупнейших западных компаний-вендоров программного обеспечения ставят массу вопросов как перед компаниями топливно-энергетического комплекса, так и перед производителями нового программного обеспечения.
«
"Первое, что говорят клиенты: "А почему так дорого?" Вызов, который был, есть и будет – это вопрос цены. Компании хотят иметь готовые, протестированные решения. Но в таком случае оно будет стоить столько, сколько на мировом рынке", - рассказал Смоленский.
По словам руководителя IT-производителей, у клиентов часто встречается ожидание того, что российское программное обеспечение должно стоить в пять раз дешевле от мировой цены.
«
"С нашей точки зрения оно может стоить максимум на 30-40% дешевле. Если мы хотим вместе делать, вместе рисковать, вместе в это идти – тогда конечно. Риски разделяются и нет задачи заработать какой-нибудь маржи", - отметил Смоленский.
Промышленно-энергетический форум TNF — главный форум России
, объединяющий профессионалов энергетических компаний. Заказчики и производители ежегодно встречаются для поиска и реализации совместных решений. Отсчет ведется с сентября 2003 года, когда в Тюмени
впервые состоялась Нефтяная неделя. В 2022 года форум получил статус федерального. В этом году он проходит с 18 по 21 сентября. В программе – дискуссии по вопросам развития ТЭК, технологические дни и закупочные сессии ведущих нефтегазовых компаний.
В мероприятиях форума примут участие порядка 10 тысяч человек. В рамках форума проводится выставка TNF EXPO. В этом году на ней свою продукцию и инновационные разработки представляют 68 компаний и предприятий, в том числе резиденты тюменского нефтегазового кластера.
Участники TNF 2023: российский ТЭК на пути к цифровому суверенитету