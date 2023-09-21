https://ria.ru/20230921/rabota-1897721203.html

Смоленский: производителям и потребителям нового ПО надо работать вместе

Смоленский: производителям и потребителям нового ПО надо работать вместе - РИА Новости, 21.09.2023

Смоленский: производителям и потребителям нового ПО надо работать вместе

Производителям нового отечественного программного обеспечения (ПО) и компаниям, для которых оно создается, стоит сотрудничать в создании российского софта,... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T11:07

2023-09-21T11:07

2023-09-21T11:07

александр смоленский

россия

тюмень

технологии

промышленно-энергетический форум tnf 2023

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ТЮМЕНЬ, 21 сен - РИА Новости. Производителям нового отечественного программного обеспечения (ПО) и компаниям, для которых оно создается, стоит сотрудничать в создании российского софта, заявил генеральный директор группы компаний "Цифровая индустриальная платформа" Александр Смоленский. Заявление прозвучало на деловом завтраке "Замена действующих IT-систем: вызовы и решения", который прошел в рамках промышленно-энергетического форума TNF 2023. Санкционное давление и уход с российского рынка крупнейших западных компаний-вендоров программного обеспечения ставят массу вопросов как перед компаниями топливно-энергетического комплекса, так и перед производителями нового программного обеспечения. "Первое, что говорят клиенты: "А почему так дорого?" Вызов, который был, есть и будет – это вопрос цены. Компании хотят иметь готовые, протестированные решения. Но в таком случае оно будет стоить столько, сколько на мировом рынке", - рассказал Смоленский. По словам руководителя IT-производителей, у клиентов часто встречается ожидание того, что российское программное обеспечение должно стоить в пять раз дешевле от мировой цены. "С нашей точки зрения оно может стоить максимум на 30-40% дешевле. Если мы хотим вместе делать, вместе рисковать, вместе в это идти – тогда конечно. Риски разделяются и нет задачи заработать какой-нибудь маржи", - отметил Смоленский. Промышленно-энергетический форум TNF — главный форум России, объединяющий профессионалов энергетических компаний. Заказчики и производители ежегодно встречаются для поиска и реализации совместных решений. Отсчет ведется с сентября 2003 года, когда в Тюмени впервые состоялась Нефтяная неделя. В 2022 года форум получил статус федерального. В этом году он проходит с 18 по 21 сентября. В программе – дискуссии по вопросам развития ТЭК, технологические дни и закупочные сессии ведущих нефтегазовых компаний. В мероприятиях форума примут участие порядка 10 тысяч человек. В рамках форума проводится выставка TNF EXPO. В этом году на ней свою продукцию и инновационные разработки представляют 68 компаний и предприятий, в том числе резиденты тюменского нефтегазового кластера.

https://ria.ru/20230920/forum-1897596545.html

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тюмень

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр смоленский, россия, тюмень, технологии, промышленно-энергетический форум tnf 2023