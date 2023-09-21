https://ria.ru/20230921/pvo-1897791933.html

ВСУ попытались атаковать аэродром в Крыму

ВСУ попытались атаковать аэродром в Крыму - РИА Новости, 21.09.2023

ВСУ попытались атаковать аэродром в Крыму

ПВО в Крыму предотвратило атаку на аэродром "Саки", сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T15:08

2023-09-21T15:08

2023-09-21T15:32

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

республика крым

олег крючков

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. ПВО в Крыму предотвратило атаку на аэродром "Саки", сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.Ранее Минобороны РФ сообщило о массовой террористической атаке ВСУ на Крым, средства ПВО ВС РФ уничтожили 19 беспилотников над полуостровом."Массовый вброс фейков с каналов ЦИПСО по поражению аэродрома "Саки". Готовились, фото подобрали, контент разный сделали.... Есть только одна проблема, наше ПВО все сбило. Пропала работа киевских школьников ... А контент делайте дальше, посмеемся всем Крымом ... ПВО - герои!" - написал Крючков.Ранее Крючков заявлял, что зафиксированы массовые информационные атаки, вбросы и фейки со стороны Украины о ситуации полуострове. По его словам, вся информация после проверки сообщается незамедлительно.

https://ria.ru/20230920/pvo-1897539003.html

республика крым

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вооруженные силы украины, республика крым, олег крючков, безопасность