https://ria.ru/20230921/pvo-1897791933.html
ВСУ попытались атаковать аэродром в Крыму
ВСУ попытались атаковать аэродром в Крыму - РИА Новости, 21.09.2023
ВСУ попытались атаковать аэродром в Крыму
ПВО в Крыму предотвратило атаку на аэродром "Саки", сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T15:08
2023-09-21T15:08
2023-09-21T15:32
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
республика крым
олег крючков
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. ПВО в Крыму предотвратило атаку на аэродром "Саки", сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.Ранее Минобороны РФ сообщило о массовой террористической атаке ВСУ на Крым, средства ПВО ВС РФ уничтожили 19 беспилотников над полуостровом."Массовый вброс фейков с каналов ЦИПСО по поражению аэродрома "Саки". Готовились, фото подобрали, контент разный сделали.... Есть только одна проблема, наше ПВО все сбило. Пропала работа киевских школьников ... А контент делайте дальше, посмеемся всем Крымом ... ПВО - герои!" - написал Крючков.Ранее Крючков заявлял, что зафиксированы массовые информационные атаки, вбросы и фейки со стороны Украины о ситуации полуострове. По его словам, вся информация после проверки сообщается незамедлительно.
https://ria.ru/20230920/pvo-1897539003.html
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вооруженные силы украины, республика крым, олег крючков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Олег Крючков, Безопасность
ВСУ попытались атаковать аэродром в Крыму
Крючков: ПВО пресекли попытку атаки ВСУ на аэродром "Саки" в Крыму